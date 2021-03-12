16 марта Fortnite запускает шестой сезон второй главы

Во вторник, 16 марта 2021 года, в Fortnite начнётся шестой сезон второй главы. Это будет эпическое завершение событий пятого сезона. По сюжету, эпицентр стал ещё более нестабильным. После начала очередного сезона игроку открывается доступ к заключительной миссии агента Джоунса. Миссия рассчитана для одиночного прохождения.

Разработчики рекомендуют использовать запас слитков, так как по окончанию пятого сезона они будут обнулены. Также будет представлен новый боевой пропуск, поэтому у игроков осталось мало времени для завершения заданий на уникальные предметы. Например: собрать броню Мандалорца из бескара и получить украшение на спину «Малыш» за 100-й уровень и другие.