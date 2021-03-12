16 марта Fortnite запускает шестой сезон второй главы

Во вторник, 16 марта 2021 года, в Fortnite начнётся шестой сезон второй главы. Это будет эпическое завершение событий пятого сезона. По сюжету, эпицентр стал ещё более нестабильным. После начала очередного сезона игроку открывается доступ к заключительной миссии агента Джоунса. Миссия рассчитана для одиночного прохождения.

Разработчики рекомендуют использовать запас слитков, так как по окончанию пятого сезона они будут обнулены. Также будет представлен новый боевой пропуск, поэтому у игроков осталось мало времени для завершения заданий на уникальные предметы. Например: собрать броню Мандалорца из бескара и получить украшение на спину «Малыш» за 100-й уровень и другие.
Комментарии и отзывы Fortnite
Обзоры:
Новости:
В конце марта стартует закрытый бета-тест WoW: Burning Crusade Classic

Ранее, нам стало известно, что Blizzard планирует выпустить новое расширение WoW: Burning Crusade Classic...
Объявлены системные требования ПК-версии видеоигры Days Gone

Sony опубликовала целый список игр которые должны выйти на ПК в этом году. Одной из таких игр станет Days...
Amazon откладывает выход MMO-проекта New World

У Amazon большие амбиции на игровую индустрию, компания работает над несколькими собственными играми сред...
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Лучшие вертикальные пылесосы для дома. D...
Лучшие вертикальные пылесосы для дома. DОбеспечить быструю, эффективную и удобную уборку в доме сможет один из лучших вертикальных пылесосов, пре...
Китайцы раскрыли дизайн Redmi K40...
Китайцы раскрыли дизайн Redmi K40Сегодня утром мы узнали, что смартфоны Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro будут представлены 25 феврал...
Смартфон Honor V40 получит очень быстрый...
Смартфон Honor V40 получит очень быстрыйПрофильное издание Digital Chat Station поделилось подробностями о флагманском смартфоне Honor V40, котор...
Анонсирован смартфон VIVO S7t 5G ...
Анонсирован смартфон VIVO S7t 5G В списке China Telecom появилась информация о смартфоне VIVO S7t 5G под номером V2080A. Компания официаль...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мони...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мониЭкологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет...
Thermalright представила кулер для проце...
Thermalright представила кулер для процеThermalright представила новый кулер Venomous Plus. Башенная конструкция представляет собой алюминиевый р...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на кач...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на качВ сети появилась первая качественная фотография смартфона Oppo Find X3 Pro, главной особенностью которого...
Gelid Solutions представила 140 мм венти...
Gelid Solutions представила 140 мм вентиGelid Solutions представила 140 мм вентилятор для корпуса. LYRA RGB имеет адресуемую подсветку ARGB с 16 ...
Смартфон B2021 с АКБ на 8000 мАч оценен ...
Смартфон B2021 с АКБ на 8000 мАч оценен Китайская компания с автомобильным названием F150 представила защищенный смартфон B2021, который при впол...
Samsung Galaxy M12 официально вышел с Ex...
Samsung Galaxy M12 официально вышел с ExКомпания Samsung официально представила смартфон Galaxy M12. ...
AGM X5 - первый в мире телефон 5G с проч...
AGM X5 - первый в мире телефон 5G с прочКитайская компания AGM , которая хорошо известна своими телефонами с прочной конструкцией, представила на...
Компания OPPO представила новый смартфон...
Компания OPPO представила новый смартфонКомпания OPPO представила новый смартфон серии A под названием OPPO A94. ...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor