В PUBG появились ИИ-боты на базе технологии NVIDIA

Проект NVIDIA Avatar Cloud Engine впервые была представлена ещё на Computex 2023 с обещанием «оживить» NPC с помощью набора ИИ-технологий в играх вроде PUBG, Naraka: Bladepoint и inZoi. Теперь игроки смогут сами оценить, насколько это обещание соответствует реальности, поскольку в PUBG стартовало бета-тестирование ИИ-компаньонов PUBG Ally, работающих на NVIDIA ACE, которых можно добавить в отряд в режимах Duo на протяжении двух недель. В демонстрационном видео показано, как команда из одного реального игрока и одного ИИ-напарника выигрывает матч. ИИ-помощник способен обсуждать стратегию прямо во время игры и адаптировать своё поведение под ситуацию. По словам NVIDIA, это «высоко адаптивный, контекстно-осведомлённый ИИ-напарник, который динамически подстраивает стиль игры под ваши команды и изменяющиеся условия боя».

Такой ИИ-помощник самостоятельно принимает решения, включая сбор лута, участие в боях и перемещение по карте для поддержки игрока. Кроме того, он способен понимать как голосовые, так и текстовые команды — от обычных реплик до тактических указаний. Также он использует знания специфической терминологии PUBG, названий локаций, характеристик предметов и игрового сленга. Бета-тест технологии будет доступен до 30 июня 2026 года, то есть у игроков есть около двух недель, чтобы опробовать ИИ-напарника в матчах и оценить его эффективность в реальных условиях. Возможно, за этим будущее игровой индустрии и мультиплеерных игр.