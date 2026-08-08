Игровой процесс оптимизирован в обновлении Black Desert Mobile

Pearl Abyss анонсировала свежее обновление для Black Desert Mobile, направленное на оптимизацию игрового процесса. С этого момента ряд повторяющихся заданий станет проще, а предметы-сокровища будут эффективнее использоваться в пределах одного клана. Цель этих изменений — снизить монотонность игрового процесса, позволяя геймерам глубже погрузиться в основные аспекты игры. После недавней корректировки мировых боссов и упрощения уровней сложности в режиме «Покорение», проведена дополнительная оптимизация боевой системы. Из игры были убраны семь активностей: Лабиринт мровиков, Мираж, Башня испытаний, Крепость забвения, Повозка для сбора налогов, Элитный отряд гильдии и Покорение гильдии.

Для компенсации последствий этих изменений введены механизмы распределения недополученных наград. Также появилась возможность обмена некоторых входных предметов на награды. Ключевые ресурсы, которые раньше добывались в удаленных активностях, теперь доступны в других игровых режимах, обеспечивая непрерывный прогресс игроков. Некоторые PvP- и соревновательные режимы переведены на еженедельную ротацию. События «Черное солнце» и «Ночь неупокоенных душ», ранее проводившиеся в разные дни, теперь будут сменять друг друга по пятницам и субботам. Еженедельные награды за победу над монстрами и рейтинговые призы для этих событий удвоены, а награды с соответствующих боссов также увеличены. «Арена Азнак», «Турнир мечников: 2 на 2» и «Арена Рамонес» теперь будут доступны по четвергам и воскресеньям, по одной активности в неделю. Рейтинги будут формироваться еженедельно, а вознаграждения для участников возрастут.Обновление также улучшает систему использования ценных предметов, таких как Эссенция Орнетты, Кирка Омаров, Флоринская мотыга и Трентский топор. Теперь эти предметы доступны всем персонажам клана одновременно, устраняя необходимость их передачи между героями. В рамках игры действуют различные акции для ускорения прогресса. Игроки могут получить «Молот удачи» за ежедневный вход или выполнение заданий. Этот предмет позволит получить ценные награды, включая Купон восстановления усиления и Свиток порядка. Участие в гильдейских событиях также принесет дополнительные бонусы, такие как Сундук с Осью Хаоса или Акрад.