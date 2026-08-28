Карта GTA 6 всего в два раза больше мира GTA 5

После нескольких лет слухов и нескольких недель нежелательной для Rockstar Games шумихи компания наконец-то показала миру первый официальный геймплей Grand Theft Auto 6. В 20-минутном расширенном ролике, который вышел на стриминговом сервисе, разработчики продемонстрировали игру во всей красе — перестрелки, сюжетные сцены, механику вождения и даже впечатляющий эпизод, в котором Люсия прыгает с небоскрёба, а перед ней открывается панорама всего штата Леонида. Последняя сцена особенно впечатлила, поскольку позволила оценить масштабы карты GTA 6. Более того, теперь у геймеров есть косвенное подтверждение того, насколько большой окажется Леонида. Некоторые создатели контента получили возможность ознакомиться с игрой за кулисами и задать вопросы разработчикам Rockstar. Одним из них стал YouTube-блогер TGG, который решил узнать у представителей компании о размерах карты. Вот что он рассказал:

«Карта в два раза больше карты GTA 5 и в три раза больше карты Red Dead Redemption 2. Сама Вайс-Сити в два раза больше Лос-Сантоса, а Вайс-Сити вместе с окружающими пригородами в одиннадцать раз больше Лос-Сантоса и его окрестностей». Речь идёт об огромной игровой территории, создание которой само по себе является серьёзным техническим достижением. Впрочем, большие размеры карты — лишь часть успеха. Огромный открытый мир не имеет особой ценности, если он ощущается пустым и поверхностным. Игр, которые это наглядно демонстрируют, огромное множество.
Игра Scratch the Ticket стала доступна Steam…
Издательство Spaghetti Cat и независимый разработчик Владислав Шиленок назвали точное время выхода своей …
Представлена казуальная игра HOMEWAVE…
Анонсирована HOMEWAVE, уникальная казуальная игра в формате уютной "операционной системы", где игрок смож…
Третий сезон Blue Protocol: Star Resonance с русской локализ…
Разработчики аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance анонсировали введение нового игрового сервера, пр…
Roblox закрывает функцию общения Connect…
Roblox прекращает работу сервиса Roblox Connect — функции видеозвонков, которая была представлена в 2023 …
Как сделать растяг в PUBG Mobile: настройка экрана без риска…
Изменение соотношения сторон экрана остается популярным запросом среди игроков, стремящихся получить т…
Стратегия Tropico 7 получила дату выхода - 28 января 2027 го…
Компания Kalypso Media совместно со студией Gaming Minds Studios представила свежий ролик с игровым проце…
Resonance: A Plague Tale Legacy вышла сегодня на консолях и …
Resonance: A Plague Tale Legacy вышла сегодня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic G…
Как проходить «Сапожный снос» в Dota 2: гайд от SpyDota…
«Сапожный снос» выглядит простой мини-игрой, но уже через несколько уровней скорость повышается, а тра…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor