Карта GTA 6 всего в два раза больше мира GTA 5

После нескольких лет слухов и нескольких недель нежелательной для Rockstar Games шумихи компания наконец-то показала миру первый официальный геймплей Grand Theft Auto 6. В 20-минутном расширенном ролике, который вышел на стриминговом сервисе, разработчики продемонстрировали игру во всей красе — перестрелки, сюжетные сцены, механику вождения и даже впечатляющий эпизод, в котором Люсия прыгает с небоскрёба, а перед ней открывается панорама всего штата Леонида. Последняя сцена особенно впечатлила, поскольку позволила оценить масштабы карты GTA 6. Более того, теперь у геймеров есть косвенное подтверждение того, насколько большой окажется Леонида. Некоторые создатели контента получили возможность ознакомиться с игрой за кулисами и задать вопросы разработчикам Rockstar. Одним из них стал YouTube-блогер TGG, который решил узнать у представителей компании о размерах карты. Вот что он рассказал:

«Карта в два раза больше карты GTA 5 и в три раза больше карты Red Dead Redemption 2. Сама Вайс-Сити в два раза больше Лос-Сантоса, а Вайс-Сити вместе с окружающими пригородами в одиннадцать раз больше Лос-Сантоса и его окрестностей». Речь идёт об огромной игровой территории, создание которой само по себе является серьёзным техническим достижением. Впрочем, большие размеры карты — лишь часть успеха. Огромный открытый мир не имеет особой ценности, если он ощущается пустым и поверхностным. Игр, которые это наглядно демонстрируют, огромное множество.