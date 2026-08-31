17 сентяюря на консолях выйдет игра Au Revoir в жанре point-and-click

Студия Invisible Studio из Бразилии совместно с издателем Nuntius Games анонсировала выход игры Au Revoir на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Релиз запланирован на 17 сентября 2026 года. До этого момента проект был эксклюзивом для ПК и распространялся через Steam.

Тем, кто любит приключения, расследования, фантастику и классические игры в жанре point-and-click, Au Revoir наверняка придётся по вкусу. Проект сочетает увлекательную историю с большим количеством вариантов развития событий, а его визуальный стиль отсылает к эстетике приставки PlayStation One. Главный герой игры — Тристан, сотрудник охранного подразделения, работающий на крупную мегакорпорацию Au Revoir Ltd. Его задача — извлекать человеческие сознания из синтетических носителей. Однако вскоре Тристан начинает замечать, что и его собственный искусственный разум даёт сбои, и это заставляет его усомниться в том, кем он является на самом деле. При этом дела корпорации идут в гору, а её акции продолжают стремительно дорожать.

Постепенно игрок распутывает сеть тайн, связывающих прошлое Тристана, деятельность корпорации и её спорные технологии. На этом пути ему придётся принимать непростые моральные решения, которые напрямую повлияют на финал истории. Игра поддерживает несколько концовок и предлагает задуматься о том, насколько хрупка человеческая память, оправдано ли бессмертие и какую цену общество платит за безграничную власть корпораций.
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