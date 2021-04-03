29 мая прекратится поддержка игроков PUBG Lite

Издательство Krafton объявила о закрытии PUBG Lite, бесплатной версии игры PUBG. Официальное объявление опубликовано на официальной странице игры, стоит отметить, что причину по которой закрывается игра, не указана. До прекращения обслуживания игроки могут продолжать играть и тратить уже накопленные L-COIN. Согласно плану разработчиков, 30 марта 2021 года будет закрыта страница lite.pubg.com, загрузки станут недоступны. 29 апреля 2021 года предоставление услуг прекратится. А 29 мая 2021 года PUBG Lite прекратит поддержку игроков.

"Приносим всем вам свои искренние извинения и выражаем глубокую признательность. Нам и правда хочется верить, что вам нравилось проводить время вместе с нами, и что вы будете следить за нашими новыми проектами. Спасибо за то, что играли в PUBG LITE." - обращение разработчиков.