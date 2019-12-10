2K Games анонсировала новую версию игры BioShock

Компания 2K Games открыла новую студию, которая займется воскрешением и развитием серии игры BioShock.

Новое подразделение будет работать под именем Cloud Chamber в двух офисах. Первую команду сформировали в Новато, а вторую в Монреале. Cloud Chamber займется разработкой новой части BioShock, детали которой остаются в секрете. Разработчики обещают показать новый мир, а также уделить внимание сюжетной составляющей, которой славились предыдущие игры серии.

К тому же к команде присоединились разработчики, работавшие над Call of Duty, Assassin’s Creed, Star Wars и Battlefield.