8BitDo выпустила уникальный геймпад со сменными панелями

Сегодня компания 8BitDo представила свой второй в истории лицензированный геймпад для консоли Xbox (он работает ещё и на ПК) под названием 8BitDo Ultimate 3E Controller, который имеет ряд крайне интересных решений и очень высокую цену в 150 долларов. Контроллер получил джойстики на основе технологии туннельного магнитосопротивления, курки с эффектом Холла и регулируемыми ограничителями хода для более быстрого отклика, а также сменные кнопки ABXY. Собственно, благодаря последнему пункту Ultimate 3E Controller также можно назвать одним из самых кастомизируемых геймпадов на рынке. В комплекте по умолчанию установлены стандартные джойстики, которые можно заменить на удлинённые, вариант с утолщённой ножкой или на стик с куполообразной шляпкой.

Металлический крестовидный D-pad меняется на круглый вариант, однако главной особенностью стали кнопки ABXY. В отличие от 8BitDo Pro 3, где меняются только колпачки, Ultimate 3E предлагает 2 полноценных сменных модуля кнопок — один с мягкими силиконовыми мембранами, другой с чёткими микропереключателями, доступ к которым открывается после снятия лицевой панели. Помимо курков с эффектом Холла, контроллер оснащён двумя парами боковых кнопок, программируемыми задними лепестками и 6-осевыми датчиками движения (работают только при использовании с ПК). При этом автономность остаётся на достойном уровне и составляет до 18 часов игры без подзарядки при использовании комплектной док-станции.