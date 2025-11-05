Обзор Razer Wolverine V3 Pro. Топовый геймпад для Xbox и ПК…

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям исполнения и характеристикам. Внутри коробки он находится в кейсе, дополнительно страхующим от повреждений при перевозке.
Его можно будет в дальнейшем использовать для хранения и транспортировки. Качество исполнения высокое, жесткий каркас и мягкое внутренней пространство. Есть кармашек для хранения провода, колпачков и адаптера подключения. Для них подготовлены прессованные ниши.
Комплект включает интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой, адаптер подключения, сменные колпачки для стиков, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя.
Раскладка со схемой под платформу, это позволит эксплуатировать без времени на привыкание. Стики расположены по диагонали, между ними блок с восьмипозиционной механико-тактильной крестовиной.
В стиках используются датчики Холла, они устойчивы к появлению проблемы с дрифтом, а также лучше в эксплуатации. Справа кнопки X, Y, A, B. В центре кнопка с логотипом XBOX и несколько системных.
Сверху две пары триггеров дополнены двумя дополнительными клавишами M1 и M2, которые можно будет запрограммировать. Для основной группы доступны механические переключатели остановки триггеров.
С помощью них можно выбрать между двумя вариантами работы триггеров. Один из них классический короткий и второй с увеличенной длиной нажатия для тонкого управления, аналоговый и цифровой соответственно. Левый и правый можно выставить по режиму отдельно.
Набор органов управления дополнен четырьмя многофункциональными лепестками с механическим исполнением. Расположение с учетом расположения пальцев. Нажимать будет удобно на все из них, при этом общая надежность хвата страдать не будет.
На нижнем торце по центру доступен аудиоразъем под подключение гарнитуры. Сверху USB-C, используемый для зарядки встроенного в Razer Wolverine V3 Pro аккумулятора. Разъем можно использовать для проводного подключения к системе.
На лицевой стороне под кнопкой START с логотипом XBOX находится подсвечиваемый логотип RAZER, его цвет завязан на текущий уровень аккумулятора.
Приложение потребуется для настройки дополнительных клавиш, тестирования, управления силой вибрации, калибровки. Для крестовины можно выбрать между работой с четырьмя и восемью направлениями, переключаться между режимом работы ПК и Xbox. Изменить частоту опроса: 125 или 1000 Гц. Задать силу тактильной обратной связи, выбрав силу вибрации в широком диапазоне.
Отдельно управляются триггеры, выставляются режимы работы. Диапазон для каждого в отдельности.
Мертвая зона для каждого из стиков в отдельности. Выбор между стандартным и круглым режимом циркулярности. Предотвращение двойных мертвых зон.
В разделе управления подсветкой задается яркость подсветки логотипа, ее также можно отключить. Помимо статичного эффекта, доступно мерцание с разной скоростью. Время до перехода в режим сна.
Установленные в геймпад датчики Холла можно в отдельности для правого и левого откалибровать и там же проверить качество работы с центровкой и рабочей зоны.
Для полноценного использования Razer Wolverine V3 Pro рекомендуем использовать утилиту управления, доступную на разных платформах. С помощью нее можно будет индивидуально настроить его под себя. Выставить режимы, задать действия для дополнительных клавиш. На некоторые повесить часто используемые комбинации, на тыльные можно продублировать для удобства триггеры.
Помимо программной настройки, также в комплекте идут два вида сменных колпачков, которые можно будет поставить вместо предустановленных с завода. Один из них с вытянутой ножкой, а второй с закругленной шляпкой. Помимо этого два режима работы для триггеров справа и слева в отдельности, а также регулировки для стиков, также в отдельности.
У геймпада высокое качество технического оснащения. В кнопках используются микропереключатели с тактильной отдачей. Нажатия ощущаются пальцами. В отличие от оригинального геймпада Xbox в стиках здесь используются магнитные датчики Холла, они не подвержены дрифту и долговечны.