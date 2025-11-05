Обзор Razer Wolverine V3 Pro. Топовый геймпад для Xbox и ПК…

Изучаемый сегодня геймпад Razer Wolverine V3 Pro поддерживает работу с консолями Xbox, планшеты на iOS и Android, а также ноутбуки и стационарные ПК. Это топовое решение в элегантном белом исполнении с высокой производительностью, оснащенная механическими переключателями, стиками с эффектом Холла и использующий улучшенную технологию беспроводного соединения Razer HyperSpeed. Помимо него также доступна упрощенная версия Tournament Edition без съемных колпачков, подсветки логотипа с индикацией и кейсом в комплекте, а также только с проводным подключением.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по особенностям исполнения и характеристикам. Внутри коробки он находится в кейсе, дополнительно страхующим от повреждений при перевозке.

Его можно будет в дальнейшем использовать для хранения и транспортировки. Качество исполнения высокое, жесткий каркас и мягкое внутренней пространство. Есть кармашек для хранения провода, колпачков и адаптера подключения. Для них подготовлены прессованные ниши.

Внешний вид

Комплект включает интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой, адаптер подключения, сменные колпачки для стиков, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя.Как оригинальный геймпад для Xbox Series выполнен в белом цвете, а также представлен в черном. Основной материал – пластик с практичным матовым покрытием. Оно обеспечивает хорошее сцепление в руках и не собирает загрязнения.

Раскладка со схемой под платформу, это позволит эксплуатировать без времени на привыкание. Стики расположены по диагонали, между ними блок с восьмипозиционной механико-тактильной крестовиной.

В стиках используются датчики Холла, они устойчивы к появлению проблемы с дрифтом, а также лучше в эксплуатации. Справа кнопки X, Y, A, B. В центре кнопка с логотипом XBOX и несколько системных.

Сверху две пары триггеров дополнены двумя дополнительными клавишами M1 и M2, которые можно будет запрограммировать. Для основной группы доступны механические переключатели остановки триггеров.

С помощью них можно выбрать между двумя вариантами работы триггеров. Один из них классический короткий и второй с увеличенной длиной нажатия для тонкого управления, аналоговый и цифровой соответственно. Левый и правый можно выставить по режиму отдельно.

Набор органов управления дополнен четырьмя многофункциональными лепестками с механическим исполнением. Расположение с учетом расположения пальцев. Нажимать будет удобно на все из них, при этом общая надежность хвата страдать не будет.

На нижнем торце по центру доступен аудиоразъем под подключение гарнитуры. Сверху USB-C, используемый для зарядки встроенного в Razer Wolverine V3 Pro аккумулятора. Разъем можно использовать для проводного подключения к системе.

На лицевой стороне под кнопкой START с логотипом XBOX находится подсвечиваемый логотип RAZER, его цвет завязан на текущий уровень аккумулятора.

Софт

Для геймпада доступно несколько утилит управления в зависимости от используемой платформы. Под смартфоны и планшеты на iOS и Android – приложение Razer Controller, для среды Windows – Razer Synapse 4, в Microsoft Store. При соединении передатчика с системой проходит актуализация версии прошивки с ее обновлением, отдельно обновляется геймпад.

Приложение потребуется для настройки дополнительных клавиш, тестирования, управления силой вибрации, калибровки. Для крестовины можно выбрать между работой с четырьмя и восемью направлениями, переключаться между режимом работы ПК и Xbox. Изменить частоту опроса: 125 или 1000 Гц. Задать силу тактильной обратной связи, выбрав силу вибрации в широком диапазоне.

Отдельно управляются триггеры, выставляются режимы работы. Диапазон для каждого в отдельности.

Мертвая зона для каждого из стиков в отдельности. Выбор между стандартным и круглым режимом циркулярности. Предотвращение двойных мертвых зон.

В разделе управления подсветкой задается яркость подсветки логотипа, ее также можно отключить. Помимо статичного эффекта, доступно мерцание с разной скоростью. Время до перехода в режим сна.

Тесты

Установленные в геймпад датчики Холла можно в отдельности для правого и левого откалибровать и там же проверить качество работы с центровкой и рабочей зоны.Геймпад поддерживает проводное и беспроводное подключение. Длина комплектного кабеля позволит сесть на удалении от системного блока или игровой консоли. Сам кабель с защитной тканевой оплеткой. Но удобнее будет использовать комплектный передатчик Razer HyperSpeed, подключаемый к системе или игровой консоли. Он не требует предварительной настройки и соединение проходит автоматически. Канал на частоте 2.4 ГГц защищен от помех и обеспечивает отсутствие видимых задержек.

Для полноценного использования Razer Wolverine V3 Pro рекомендуем использовать утилиту управления, доступную на разных платформах. С помощью нее можно будет индивидуально настроить его под себя. Выставить режимы, задать действия для дополнительных клавиш. На некоторые повесить часто используемые комбинации, на тыльные можно продублировать для удобства триггеры.

Помимо программной настройки, также в комплекте идут два вида сменных колпачков, которые можно будет поставить вместо предустановленных с завода. Один из них с вытянутой ножкой, а второй с закругленной шляпкой. Помимо этого два режима работы для триггеров справа и слева в отдельности, а также регулировки для стиков, также в отдельности.

У геймпада высокое качество технического оснащения. В кнопках используются микропереключатели с тактильной отдачей. Нажатия ощущаются пальцами. В отличие от оригинального геймпада Xbox в стиках здесь используются магнитные датчики Холла, они не подвержены дрифту и долговечны.

Итоги

Razer Wolverine V3 Pro – топовый геймпад для Xbox и Windows, в который можно играть в библиотеку Microsoft, Steam и не только. Топовое техническое оснащение, два режима соединения, детальная настройка на разных платформах, шесть дополнительный клавиш с возможности, высокое качество исполнения корпуса и используемых материалов, датчики Холла, защитный жесткий кейс в комплекте, сменные колпачки для стиков в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".