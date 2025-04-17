Defender CODX обзор доступного геймпада для PS3, Android и ПК

Изучаемый геймпад Defender CODX можно использовать со смартфонами и планшетами на Android, ПК и консолью PlayStation 3. Это недорогой контроллер с проводным и беспроводным соединениями, несколькими режимами работы и держателем для смартфона в комплекте.

Defender CODX обзор

Комплектация

Комплектация Defender CODX

Коробка из плотного картона, оформленная в игровой стилистике. Приведены ключевые его особенности исполнения. Комплект включает интерфейсный кабель, держатель для телефона, руководство пользователя и сам геймпад.

Комплектация Defender CODX

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с матовым покрытием. Он достаточно компактен и легок, можно будет брать с собой в метро или общественный транспорт.

Внешний вид Defender CODX

Это раскладка элементов управления, характерная для геймпадов Xbox. Стики установлены по диагонали, шляпки с углублением под палец. Аналоговые.

Внешний вид Defender CODX

Крестовина, четыре основные клавиши X, Y, A, B, Select и Start. В центре кнопка включения с подсветкой и логотипом бренда. Ниже ряд из четырех светодиодов, отображающих активный режим.

Внешний вид Defender CODX

Два правых и два левых курка. По центру разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Внешний вид Defender CODX

На внутренней стороне по центру островок с наклейкой, на которую нанесена техническая информация и серийный номер.

Внешний вид Defender CODX

В комплекте с геймпадом идет крепление для смартфона, фиксируемое без помощи винтов на корпусе. Сидит устойчиво, даже при установке габаритных смартфонов не слетает.

Внешний вид Defender CODX

Тесты

Соединить Defender CODX можно с помощью кабеля или по Bluetooth. Для начала рассмотрим работу с ПК, здесь также можно использовать оба интерфейса. При этом в зависимости от игры выбрать между X-Input и D-Input. Геймпад определялся как универсальный и без проблем работал с совместимой библиотекой в Steam.

Тесты Defender CODX

Для работы с PlayStation 3 необходимо соединить кабелем. Работало все корректно, разницы с оригинальным DualShock замечено не было. С учетом того что Sony больше не выпускает их, а те что есть на вторичном рынке зачастую или предлагается дорого или в плохом состоянии, то это хорошая альтернатива.

Тесты Defender CODX

Со смартфоном можно использовать комплектный держатель. Соединяется по Bluetooth, тут также все зависеть будет от наличия поддержки со стороны игры. Помимо игр из Play Market это могут быть эмуляторы приставок. Встроенного аккумулятора хватало на четыре часа беспрерывной игры. Зарядка занимала час. При длительных сессиях можно будет совместить процесс зарядки с игрой.

Итоги

Defender CODX – недорогой геймпад для начинающих или тех кто играет эпизодически с проводным и беспроводным соединениями.
Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-0591Недорогая и компактная зарядка DualSense. Обзор DOBE TP5-0591
Лаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508BЛаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508B
Заявка на лучший геймпад на ПК и планшеты. Обзор Flydigi Vader 4 Pro Assassins CreedЗаявка на лучший геймпад на ПК и планшеты. Обзор Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-05103SЗарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-05103S
Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520Зарядный магнитный кабель для PS VR2 и DualSense. Обзор DOBE TP5-2520
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor