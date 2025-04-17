Defender CODX обзор доступного геймпада для PS3, Android и ПК

Изучаемый геймпад Defender CODX можно использовать со смартфонами и планшетами на Android, ПК и консолью PlayStation 3. Это недорогой контроллер с проводным и беспроводным соединениями, несколькими режимами работы и держателем для смартфона в комплекте.

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в игровой стилистике. Приведены ключевые его особенности исполнения. Комплект включает интерфейсный кабель, держатель для телефона, руководство пользователя и сам геймпад.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с матовым покрытием. Он достаточно компактен и легок, можно будет брать с собой в метро или общественный транспорт.

Это раскладка элементов управления, характерная для геймпадов Xbox. Стики установлены по диагонали, шляпки с углублением под палец. Аналоговые.

Крестовина, четыре основные клавиши X, Y, A, B, Select и Start. В центре кнопка включения с подсветкой и логотипом бренда. Ниже ряд из четырех светодиодов, отображающих активный режим.

Два правых и два левых курка. По центру разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

На внутренней стороне по центру островок с наклейкой, на которую нанесена техническая информация и серийный номер.

В комплекте с геймпадом идет крепление для смартфона, фиксируемое без помощи винтов на корпусе. Сидит устойчиво, даже при установке габаритных смартфонов не слетает.

Тесты

Соединить Defender CODX можно с помощью кабеля или по Bluetooth. Для начала рассмотрим работу с ПК, здесь также можно использовать оба интерфейса. При этом в зависимости от игры выбрать между X-Input и D-Input. Геймпад определялся как универсальный и без проблем работал с совместимой библиотекой в Steam.

Для работы с PlayStation 3 необходимо соединить кабелем. Работало все корректно, разницы с оригинальным DualShock замечено не было. С учетом того что Sony больше не выпускает их, а те что есть на вторичном рынке зачастую или предлагается дорого или в плохом состоянии, то это хорошая альтернатива.

Итоги

Со смартфоном можно использовать комплектный держатель. Соединяется по Bluetooth, тут также все зависеть будет от наличия поддержки со стороны игры. Помимо игр из Play Market это могут быть эмуляторы приставок. Встроенного аккумулятора хватало на четыре часа беспрерывной игры. Зарядка занимала час. При длительных сессиях можно будет совместить процесс зарядки с игрой.Defender CODX – недорогой геймпад для начинающих или тех кто играет эпизодически с проводным и беспроводным соединениями.