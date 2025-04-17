Defender CODX обзор доступного геймпада для PS3, Android и ПК

Коробка из плотного картона, оформленная в игровой стилистике. Приведены ключевые его особенности исполнения. Комплект включает интерфейсный кабель, держатель для телефона, руководство пользователя и сам геймпад.
Это раскладка элементов управления, характерная для геймпадов Xbox. Стики установлены по диагонали, шляпки с углублением под палец. Аналоговые.
Крестовина, четыре основные клавиши X, Y, A, B, Select и Start. В центре кнопка включения с подсветкой и логотипом бренда. Ниже ряд из четырех светодиодов, отображающих активный режим.
Два правых и два левых курка. По центру разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.
На внутренней стороне по центру островок с наклейкой, на которую нанесена техническая информация и серийный номер.
В комплекте с геймпадом идет крепление для смартфона, фиксируемое без помощи винтов на корпусе. Сидит устойчиво, даже при установке габаритных смартфонов не слетает.
Для работы с PlayStation 3 необходимо соединить кабелем. Работало все корректно, разницы с оригинальным DualShock замечено не было. С учетом того что Sony больше не выпускает их, а те что есть на вторичном рынке зачастую или предлагается дорого или в плохом состоянии, то это хорошая альтернатива.
Со смартфоном можно использовать комплектный держатель. Соединяется по Bluetooth, тут также все зависеть будет от наличия поддержки со стороны игры. Помимо игр из Play Market это могут быть эмуляторы приставок. Встроенного аккумулятора хватало на четыре часа беспрерывной игры. Зарядка занимала час. При длительных сессиях можно будет совместить процесс зарядки с игрой.