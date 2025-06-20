Обзор Rapoo V600SE. Геймпад с датчиками Холла для ПК и Android

Геймпад Rapoo V600SE поддерживает двухрежимную работу виброотклика. Есть возможность выбор между проводным и беспроводным соединением на радиочастоте 2.4 ГГц на расстоянии до 10 метров. Заявленное время автономной работы составляет до 15 часов. Из особенностей отмечаются датчики Холла в триггерах, энергонезависимая память для хранения режимов работы. Совместим с ПК и Android.

Обзор Rapoo V600SE

Комплектация

Обзор Rapoo V600SE

Поставляется в коробке из плотного картона с аккуратным внешним исполнением. Внутри зафиксирован в подложке, его комплект включает передатчик, USB-кабель, руководство пользователя.

Обзор Rapoo V600SE

Внешний вид

Выполнен геймпад из пластика черного цвета с внешним матовым покрытием. Цепкий, из рук не выскальзывает и не загрязняется следами пальцев.

Обзор Rapoo V600SE

Раскладка у него по схеме Xbox, актуально с учетом ориентирования на использование с ПК. D-PAD в виде традиционной крестовины, ABXY кнопки, расположенные по диагонали стики.

Обзор Rapoo V600SE

В центре кнопка HOME с логотипом бренда, подсвечиваемая во время работы. По краям от нее кнопки опции и вызова меню есть кнопка Capture, а также перевода геймпада в режимы мышки. Доступна регулировка режима работы вибрации и запуска турбо.

Обзор Rapoo V600SE

С обратной стороны по два триггера. Между ними разъем USB-C, который можно использовать для зарядки или проводного режима работы.

Обзор Rapoo V600SE

Тесты

Rapoo V600SE поддерживает беспроводную работу, используя комплектный передатчик на частоте 2.4 ГГц с дальностью соединения до 10 метров. Необходимо подключить его к системе после этого нажать HOME кнопку на геймпаде, после связь будет проходить автоматически сразу после подключения. Доступно проводное соединение по USB. Установка драйвера при работе с Mac и Windows не потребовалось, отдельным ПО для изменения действий кнопок и режимов не сопровождается.

Обзор Rapoo V600SE

По умолчанию, работает в режиме XInput, при необходимости можно сменить на DirectInput. Последний режим может пригодиться для эмуляторов ретро консолей. Основное время мы играли с ним в игры из библиотеки Steam, проблем с совместимостью замечено не было. Все работает корректно, отклик в беспроводном режиме работы быстрый. Геймпад можно использовать c Android планшетами и смартфонами. Для этого нужно будет подключить сам геймпад кабелем или использовать OTG-переходник для передатчика.

Обзор Rapoo V600SE

Виброотклик в этом геймпаде поддерживает три уровня интенсивности и полное отключение. В режиме турбо можно выбрать скорость повтора для триггеров и кнопок. В стиках используют датчики Холла, которые из-за экономии не ставят и в дорогие геймпады, здесь же помимо долговечности, они не будут дрифтить и у них лучше отклик.

Обзор Rapoo V600SE

Встроенного аккумулятора с зависимости от интенсивности использования вибрации хватает на 10 – 15 часов работы. В реальной эксплуатации зарядка требовалась только 1-2 раза в неделю. Можно не прерываться на зарядку, продолжив ее во время игры.

Обзор Rapoo V600SE

Итоги

Rapoo V600SE – отличная альтернатива DualSense и Xbox Controller при выборе геймпада для ПК. Высокое качество исполнения, датчики холла на стиках, два режима работы, изменение интенсивности вибрации, режим турбо, длительное время автономной работы.
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