Обзор Razer Kitsune. Премиальный контроллер для файтингов на PS5 и ПК

Привычным набором для компьютера является набор из мышки и клавиатуры, на консолях – геймпад. Но разные жанры игр имеют свои особенности направления, которые можно лучше раскрыть на специализированных контроллерах. Как пример, Razer Kitsune заточен под файтинги и аркадные игры. Оснащен он оптическими переключателями с оптимизированной раскладкой, выполненной с учетом особенностей управления и использования комбо в файтингах, повышая общую эффективность и предлагая лучший опыт управления. Топовый вариант для ценителей и профессионалов, совместимый с PlayStation 5 и ПК.

Комплектация

Выполнен в коробке с оформлением, характерным для аксессуаров экосистемы PS. На обратной стороне представлена схема выполнения и особенности конструкции.

Комплект включает интерфейсный кабель, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя и карточку с поздравлением по покупке.

Внешний вид

Представлен в черном варианте исполнения. При этом на старте упоминалось о выходе эксклюзивных расцветок по персонажам игры Street Fighter, а также предполагается возможность самостоятельного нанесения винила пользователем. Важной особенностью является съемное исполнение верхней панели, вероятно сменные варианты будут в виде аксессуаров.

Не зря упоминал про топовое исполнение. Корпус контроллера выполнен из цельного листа алюминия. Высокая жесткость и надежность конструкции. Поверхность матовая.

Плоская панель с небольшой высотой. Все кнопки включая триггеры размещены в одной плоскости. Здесь продуманная раскладка для стрелок, которая в отличие от геймпадов дает возможность одновременно нажимать сразу на несколько стрелок.

Вторая рука располагается в правой части и тут также они размещены с учетом быстрого нажатия пальцами.

Набор дополнен сенсорной панелью в верхнем правом углу, несколькими системными кнопками. L3 и R3 справа, здесь же переключатель режимов работы и блокировщик. По краям зона с фирменной подсветкой Razer Chroma, на ПК можно будет детально управлять эффектами и цветами, при использовании с PlayStation подсветка также будет работать.

На основании Razer Kitsune нанесено прорезиненное покрытие с насечками, предотвращающими соскальзывание по поверхности стола.

Интерфейсный кабель съемный, это дополнительно повышает надежность контроллера, позволяя при обрыве или повреждении его легко заменить.

Для предотвращения случайного извлечения кабель фиксируется крышкой и еще дополнительно еще фиксатором.

Софт

При эксплуатации с ПК есть возможность управления с помощью центра Razer Synapse 4. При соединение проводит актуализацию версии программного обеспечения.

В настройках можно выбрать эффект при одновременном нажатии и удерживании кнопок двух противоположных направлениях: обе кнопки не считаются нажатыми, пока кнопка не будет отпущена вторая не будет регистрироваться, текущая кнопка отпускается при нажатии следующей, одновременное нажатие как нейтральное действие, обе кнопки нажатые.

Тесты

Можно добавлять дополнительные модули и привязывать игры.Razer Kitsune может эксплуатироваться с ПК и PlayStation 5. При использовании на консоли не требуется дополнительная настройка, достаточно просто соединить с системой при помощи кабеля. Определяется как геймпад и все кнопки изначально работают корректно. Мы пробовали использовать его в нескольких играх, основная стихия конечно файтинги. По опыту снижается сложность использования комбо, набор комбинации для фаталити и в целом общее управления персонажа. Поиграли также в битемап про черепашек, здесь также контроллер показал хорошие возможности управления.

Вероятно потребуется некоторое время на адаптацию после геймпада. Проблем в целом возникнуть не должно. Общие впечатления от эксплуатации остались положительными. При освоении контроллер даст возможность повысить эффективность управления.

Итоги

Оснащен он качественными переключателями с низким профилем. Оптические от самой Razer, моментальная регистрация нажатий и хороший тактильный отклик при нажатии. У переключателей высокий ресурс наработки на отказ. Нажимаются практически бесшумно.Razer Kitsune – премиальный контроллер с продуманной эргономикой, высоким качеством исполнения с низкопрофильными оптическими переключателями, управляемой фирменной подсветкой, проводным подключением со съемным кабель-менеджментом, выверенный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".