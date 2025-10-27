Обзор Razer Kitsune. Премиальный контроллер для файтингов на PS5 и ПК

Выполнен в коробке с оформлением, характерным для аксессуаров экосистемы PS. На обратной стороне представлена схема выполнения и особенности конструкции.
Комплект включает интерфейсный кабель, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя и карточку с поздравлением по покупке.
Не зря упоминал про топовое исполнение. Корпус контроллера выполнен из цельного листа алюминия. Высокая жесткость и надежность конструкции. Поверхность матовая.
Плоская панель с небольшой высотой. Все кнопки включая триггеры размещены в одной плоскости. Здесь продуманная раскладка для стрелок, которая в отличие от геймпадов дает возможность одновременно нажимать сразу на несколько стрелок.
Вторая рука располагается в правой части и тут также они размещены с учетом быстрого нажатия пальцами.
Набор дополнен сенсорной панелью в верхнем правом углу, несколькими системными кнопками. L3 и R3 справа, здесь же переключатель режимов работы и блокировщик. По краям зона с фирменной подсветкой Razer Chroma, на ПК можно будет детально управлять эффектами и цветами, при использовании с PlayStation подсветка также будет работать.
На основании Razer Kitsune нанесено прорезиненное покрытие с насечками, предотвращающими соскальзывание по поверхности стола.
Интерфейсный кабель съемный, это дополнительно повышает надежность контроллера, позволяя при обрыве или повреждении его легко заменить.
Для предотвращения случайного извлечения кабель фиксируется крышкой и еще дополнительно еще фиксатором.
В настройках можно выбрать эффект при одновременном нажатии и удерживании кнопок двух противоположных направлениях: обе кнопки не считаются нажатыми, пока кнопка не будет отпущена вторая не будет регистрироваться, текущая кнопка отпускается при нажатии следующей, одновременное нажатие как нейтральное действие, обе кнопки нажатые.
Можно добавлять дополнительные модули и привязывать игры.
Вероятно потребуется некоторое время на адаптацию после геймпада. Проблем в целом возникнуть не должно. Общие впечатления от эксплуатации остались положительными. При освоении контроллер даст возможность повысить эффективность управления.
Оснащен он качественными переключателями с низким профилем. Оптические от самой Razer, моментальная регистрация нажатий и хороший тактильный отклик при нажатии. У переключателей высокий ресурс наработки на отказ. Нажимаются практически бесшумно.