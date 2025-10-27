Обзор Razer Kitsune. Премиальный контроллер для файтингов на PS5 и ПК

Привычным набором для компьютера является набор из мышки и клавиатуры, на консолях – геймпад. Но разные жанры игр имеют свои особенности направления, которые можно лучше раскрыть на специализированных контроллерах. Как пример, Razer Kitsune заточен под файтинги и аркадные игры. Оснащен он оптическими переключателями с оптимизированной раскладкой, выполненной с учетом особенностей управления и использования комбо в файтингах, повышая общую эффективность и предлагая лучший опыт управления. Топовый вариант для ценителей и профессионалов, совместимый с PlayStation 5 и ПК.

Обзор Razer Kitsune

Комплектация

комлектация Razer Kitsune

Выполнен в коробке с оформлением, характерным для аксессуаров экосистемы PS. На обратной стороне представлена схема выполнения и особенности конструкции.

комлектация Razer Kitsune

Комплект включает интерфейсный кабель, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя и карточку с поздравлением по покупке.

комлектация Razer Kitsune

Внешний вид

Представлен в черном варианте исполнения. При этом на старте упоминалось о выходе эксклюзивных расцветок по персонажам игры Street Fighter, а также предполагается возможность самостоятельного нанесения винила пользователем. Важной особенностью является съемное исполнение верхней панели, вероятно сменные варианты будут в виде аксессуаров.

внешний вид Razer Kitsune

Не зря упоминал про топовое исполнение. Корпус контроллера выполнен из цельного листа алюминия. Высокая жесткость и надежность конструкции. Поверхность матовая.

внешний вид Razer Kitsune

Плоская панель с небольшой высотой. Все кнопки включая триггеры размещены в одной плоскости. Здесь продуманная раскладка для стрелок, которая в отличие от геймпадов дает возможность одновременно нажимать сразу на несколько стрелок.

внешний вид Razer Kitsune

Вторая рука располагается в правой части и тут также они размещены с учетом быстрого нажатия пальцами.

внешний вид Razer Kitsune

Набор дополнен сенсорной панелью в верхнем правом углу, несколькими системными кнопками. L3 и R3 справа, здесь же переключатель режимов работы и блокировщик. По краям зона с фирменной подсветкой Razer Chroma, на ПК можно будет детально управлять эффектами и цветами, при использовании с PlayStation подсветка также будет работать.

внешний вид Razer Kitsune

На основании Razer Kitsune нанесено прорезиненное покрытие с насечками, предотвращающими соскальзывание по поверхности стола.

внешний вид Razer Kitsune

Интерфейсный кабель съемный, это дополнительно повышает надежность контроллера, позволяя при обрыве или повреждении его легко заменить.

внешний вид Razer Kitsune

Для предотвращения случайного извлечения кабель фиксируется крышкой и еще дополнительно еще фиксатором.

внешний вид Razer Kitsune

Софт

При эксплуатации с ПК есть возможность управления с помощью центра Razer Synapse 4. При соединение проводит актуализацию версии программного обеспечения.

софт Razer Kitsune

В настройках можно выбрать эффект при одновременном нажатии и удерживании кнопок двух противоположных направлениях: обе кнопки не считаются нажатыми, пока кнопка не будет отпущена вторая не будет регистрироваться, текущая кнопка отпускается при нажатии следующей, одновременное нажатие как нейтральное действие, обе кнопки нажатые.

софт Razer Kitsune

Можно добавлять дополнительные модули и привязывать игры.

Тесты

Razer Kitsune может эксплуатироваться с ПК и PlayStation 5. При использовании на консоли не требуется дополнительная настройка, достаточно просто соединить с системой при помощи кабеля. Определяется как геймпад и все кнопки изначально работают корректно. Мы пробовали использовать его в нескольких играх, основная стихия конечно файтинги. По опыту снижается сложность использования комбо, набор комбинации для фаталити и в целом общее управления персонажа. Поиграли также в битемап про черепашек, здесь также контроллер показал хорошие возможности управления.

тесты Razer Kitsune

Вероятно потребуется некоторое время на адаптацию после геймпада. Проблем в целом возникнуть не должно. Общие впечатления от эксплуатации остались положительными. При освоении контроллер даст возможность повысить эффективность управления.

тесты Razer Kitsune

Оснащен он качественными переключателями с низким профилем. Оптические от самой Razer, моментальная регистрация нажатий и хороший тактильный отклик при нажатии. У переключателей высокий ресурс наработки на отказ. Нажимаются практически бесшумно.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Kitsune – премиальный контроллер с продуманной эргономикой, высоким качеством исполнения с низкопрофильными оптическими переключателями, управляемой фирменной подсветкой, проводным подключением со съемным кабель-менеджментом, выверенный внешний вид.
Razer Kitsune получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
