Обзор SVEN GC-W650. Игровой руль для PlayStation, Xbox и ПК

Наилучший опыт в гонках, а также таких играх как Showrunner или Euro Track Simulator, можно получить с рулем. Ощущение управления реальным автомобилем не даст геймпад и тем более связка из клавиатуры и мышки. Изучаемый сегодня игровой руль SVEN GC-W650 совместим с ПК и игровыми консолями PlayStation 3/4, Xbox 360/S/X, а также Android.

Обзор SVEN GC-W650

Комплектация

комплектация SVEN GC-W650

Габаритная коробка с пластиковой ручкой на крышке. Внутри все надежно зафиксировано. Комплект включает блок с педалями, струбцину, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN GC-W650

Внешний вид

Руль выполнен в классическом формате с использованием качественных материалов. Используемый пластик прочен, сборка проведена качественно.

внешний вид SVEN GC-W650

Диаметр рулевого колеса 260 мм. Исполнение полностью повторяет руль автомобиля и это даст ощущение полного погружения.

внешний вид SVEN GC-W650

В местах хвата ладонями утолщение с текстурным рисунком и текстурой, предотвращающей соскальзывание при поворотах. На обратной его стороне лепестки.

внешний вид SVEN GC-W650

На лицевой стороне SVEN GC-W650 по центру логотип бренда. Размещена крестовина слева и справа X, Y, B, A, ниже 11 функциональных клавиш. Раскладка традиционна для геймпадов. Основные клавиши можно нажимать не ослабевая хват рулевого колеса.

внешний вид SVEN GC-W650

На тыльной стороне разъем USB для подключения оригинального геймпада консоли, аудиоразъем под наушники, гнездо для подключения блока педалей и кабель USB, используемый для подключения к ПК или консоли.

внешний вид SVEN GC-W650

На основании четыре присоски и четыре прорезиненные накладки. В центре ниша в которую устанавливается комплектная струбцина.

внешний вид SVEN GC-W650

внешний вид SVEN GC-W650

Корпус блока педалей выполнен из пластика черного цвета. Ровная площадка с двумя педалями – газ и тормоз.

внешний вид SVEN GC-W650

На основании пять резиновых ножек и рельефная поверхность. От блока отходит кабель со штекером, подключаемым к основному блоку.

внешний вид SVEN GC-W650

Тесты

Установить SVEN GC-W650 можно на столешнице с разной толщиной. Используемая система со струбциной и присосками фиксирует его надежно, при повороте рулевого колеса не смещается. А вот под блок педалей лучше будет положить еще коврик, на ламинате и плитке съезжало. Руль не требует для работы подачи дополнительного питания, достаточно того что получает по USB.

тесты SVEN GC-W650

Подключение простое, все поддерживаемые сценарии описаны в комплектной инструкции. С ПК было достаточно подключить к системе, определился автоматически и в играх из библиотеки Steam «подцепился» моментально.

тесты SVEN GC-W650

С консолью PlayStation 4 все тоже просто, но дополнительно нужно будет подключить геймпад при помощи USB-кабеля к разъему на руле. Проверили работу в Expeditions, Snowrunner, DIRT 5, GTA 5, Gran Turismo 7. Поддерживаются и другие платформы, но отдельно их не проверяли.

тесты SVEN GC-W650

Угол поворота у руля 270 градусов. Это любительское решение, но при этом оно дает интересный опыт управления в гонках и симуляторах, который не получить на клавиатуре. Тонкое управление газом и тормозом, удобное переключение скоростей для ручной коробки передач подрулевыми лепестками. Свой весомый вклад в это вносит виброотдача, на ПК ее силу можно отрегулировать.

Итоги

SVEN GC-W650 – доступный руль для настольного ПК, консолей и планшетов. Простота подключения, традиционная раскладка, поворот на 270 градусов, виброотдача, программируемые клавиши, вывод на наушники.
Обзор SVEN GC-W650. Игровой руль для PlayStation, Xbox и ПК…
Наилучший опыт в гонках, а также таких играх как Showrunner или Euro Track Simulator, можно получить с ру…
Обзор Rapoo V600SE. Геймпад с датчиками Холла для ПК и Andro…
Геймпад Rapoo V600SE поддерживает двухрежимную работу виброотклика. Есть возможность выбор между проводны…
Лаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508BЛаконичная зарядка для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0508B
Надежная и быстрая зарядная станция. Обзор Volfox P5-103Надежная и быстрая зарядная станция. Обзор Volfox P5-103
Defender CODX обзор доступного геймпада для PS3, Android и ПКDefender CODX обзор доступного геймпада для PS3, Android и ПК
Обзор SVEN GC-W650. Игровой руль для PlayStation, Xbox и ПКОбзор SVEN GC-W650. Игровой руль для PlayStation, Xbox и ПК
Обзор Rapoo V600SE. Геймпад с датчиками Холла для ПК и AndroidОбзор Rapoo V600SE. Геймпад с датчиками Холла для ПК и Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor