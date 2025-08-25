Обзор SVEN GC-W650. Игровой руль для PlayStation, Xbox и ПК…

Наилучший опыт в гонках, а также таких играх как Showrunner или Euro Track Simulator, можно получить с рулем. Ощущение управления реальным автомобилем не даст геймпад и тем более связка из клавиатуры и мышки. Изучаемый сегодня игровой руль SVEN GC-W650 совместим с ПК и игровыми консолями PlayStation 3/4, Xbox 360/S/X, а также Android.

Комплектация

Габаритная коробка с пластиковой ручкой на крышке. Внутри все надежно зафиксировано. Комплект включает блок с педалями, струбцину, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Руль выполнен в классическом формате с использованием качественных материалов. Используемый пластик прочен, сборка проведена качественно.

Диаметр рулевого колеса 260 мм. Исполнение полностью повторяет руль автомобиля и это даст ощущение полного погружения.

В местах хвата ладонями утолщение с текстурным рисунком и текстурой, предотвращающей соскальзывание при поворотах. На обратной его стороне лепестки.

На лицевой стороне SVEN GC-W650 по центру логотип бренда. Размещена крестовина слева и справа X, Y, B, A, ниже 11 функциональных клавиш. Раскладка традиционна для геймпадов. Основные клавиши можно нажимать не ослабевая хват рулевого колеса.

На тыльной стороне разъем USB для подключения оригинального геймпада консоли, аудиоразъем под наушники, гнездо для подключения блока педалей и кабель USB, используемый для подключения к ПК или консоли.

На основании четыре присоски и четыре прорезиненные накладки. В центре ниша в которую устанавливается комплектная струбцина.

Корпус блока педалей выполнен из пластика черного цвета. Ровная площадка с двумя педалями – газ и тормоз.

На основании пять резиновых ножек и рельефная поверхность. От блока отходит кабель со штекером, подключаемым к основному блоку.

Тесты

Установить SVEN GC-W650 можно на столешнице с разной толщиной. Используемая система со струбциной и присосками фиксирует его надежно, при повороте рулевого колеса не смещается. А вот под блок педалей лучше будет положить еще коврик, на ламинате и плитке съезжало. Руль не требует для работы подачи дополнительного питания, достаточно того что получает по USB.

Подключение простое, все поддерживаемые сценарии описаны в комплектной инструкции. С ПК было достаточно подключить к системе, определился автоматически и в играх из библиотеки Steam «подцепился» моментально.

С консолью PlayStation 4 все тоже просто, но дополнительно нужно будет подключить геймпад при помощи USB-кабеля к разъему на руле. Проверили работу в Expeditions, Snowrunner, DIRT 5, GTA 5, Gran Turismo 7. Поддерживаются и другие платформы, но отдельно их не проверяли.

Итоги

Угол поворота у руля 270 градусов. Это любительское решение, но при этом оно дает интересный опыт управления в гонках и симуляторах, который не получить на клавиатуре. Тонкое управление газом и тормозом, удобное переключение скоростей для ручной коробки передач подрулевыми лепестками. Свой весомый вклад в это вносит виброотдача, на ПК ее силу можно отрегулировать.SVEN GC-W650 – доступный руль для настольного ПК, консолей и планшетов. Простота подключения, традиционная раскладка, поворот на 270 градусов, виброотдача, программируемые клавиши, вывод на наушники.