A Year of Rain вышла в ранний доступ в Steam

Разработчики студии Daedalic Entertainment официально сообщили о том, что игра A Year of Rain вышла на ПК в Steam в формате раннего доступа. Проект представляет собой стратегию с упором на сюжет, повествование и кооператив, что является большой редкостью на современном рынке видеоигр. Обычно разработчики делают упор на геймплей, тогда как сюжет и возможность играть вместе с друзьями уходит на второй план. У данного проекта такой проблемы нет — авторы позаботились о том, чтобы интересным был не только геймплей, но и сюжетная линия. Да и выглядит продукт Daedalic Entertainment достаточно привлекательно — сеттинг, подбор цветовой палитры и проработка графики нам очень понравилась. Советуем обязательно обратить внимание.