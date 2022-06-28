ADATA XPG создает фан-клуб Xtreme Saga

Xtreme Saga представляет собой вымышленный научно-фантастический мультсериал компании XPG. В нем рассказывается история Меры и ее друзей, которые сражаются против тиранической группы инопланетных культистов, распространяющихся по Галактике. Это эпическое приключение, которое напрямую обращается к современной игровой культуре, а также олицетворяет линейку продуктов бренда XPG в персонажах. Контент Xtreme Saga доступен на официальном сайте Xtreme Universe.
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