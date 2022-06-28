ADATA XPG создает фан-клуб Xtreme Saga

XPG стремится создать уникальную вселенную с историей Xtreme Saga. Новая программа позволит фанатам Xtreme Saga демонстрировать свои фэндомы в Метавселенной с помощью технологии блокчейна. Создавая фан-клуб Xtreme Saga, XPG стремится создать уникальную вселенную с историей Xtreme Saga и представить передовые продукты XPG.

Xtreme Saga представляет собой вымышленный научно-фантастический мультсериал компании XPG. В нем рассказывается история Меры и ее друзей, которые сражаются против тиранической группы инопланетных культистов, распространяющихся по Галактике. Это эпическое приключение, которое напрямую обращается к современной игровой культуре, а также олицетворяет линейку продуктов бренда XPG в персонажах. Контент Xtreme Saga доступен на официальном сайте Xtreme Universe.

Предложения и награды Xtreme Saga будут доступны только членам фан-клуба.

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