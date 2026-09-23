Анонсирован новый контент для Destiny 2

Новое руководство компани Bungie, похоже, осознало масштаб последствий, вызванных фактическим прекращением поддержки Destiny 2. В новом видео под названием «Следующая глава Bungie» студия рассказала об изменениях, которые ожидают её в ближайшем будущем, а также намекнула, что история Destiny может быть ещё не окончена. Руководитель Bungie Пория Торкан и новый генеральный менеджер Marathon и глава продуктового направления студии Джош Дин практически сразу признали, что Bungie «потеряла связь» со своим наследием и сообществами, сформировавшимися вокруг её игр. Destiny стала одним из наиболее ярких примеров такой игры — по словам Торкана, студия «потеряла доверие, потеряла невероятных коллег, а её амбиции затухли».

Дин также заявил, что Marathon будет выходить за рамки жанровых ограничений, которые изначально установила Bungie. Разработчики планируют превратить игру в более глубокий survival-опыт, предоставить игрокам больше возможностей для исследования опасного инопланетного мира и позволить им свободнее формировать собственный стиль игры. Часть этих изменений уже была представлена вместе с PvE-режимом Symbiosis, который выйдет в декабре. Поклонники Destiny уже восприняли новости как положительный сигнал, а некоторые пользователи в интернете объявили, что Destiny «вернулась». Торкан и Дин также подтвердили, что Destiny 2 получит новый контент, и намекнули на возможное появление новых игр во вселенной Destiny в будущем.