Forza Horizon 6 выйдет на PlayStation 5 в 2027 году

Студия Playground Games, которая на данный момент работает в составе компании Microsoft и является внутренней студией Xbox, ранее сообщила, что Forza Horizon 6 появится на игровой консоли PlayStation 5 в 2026 году. Эта новость очень обрадовала фанатов гоночных симуляторов, которые предпочитают аркадные проекты, а не соревновательные игры, так как на текущий момент аркадных гонок на рынке практически не осталось — EA серию Need for Speed поставила на паузу, так что Forza Horizon стала для геймеров новой надеждой. Однако выпуск игры перенесли — по официальной информации, опубликованной в прошлом месяце, релиз должен был состояться в начале следующего года. Теперь разработчики официально подтвердили новую дату выхода — 26 января 2027 года.

Перенос означает, что версия для PS5 выйдет одновременно с новым дополнением для игры. Кроме того, Playground Games предложит Premium Edition, владельцы которой смогут начать играть на срок до 5 дней раньше официального релиза, то есть до 26 января, но конкретные даты пока что разработчиков не называются, это стоит уточнять. Также стоит напомнить, что Forza Horizon 6 впервые вышла на Xbox и ПК 15 мая, и никто в релизе на платформе конкурента не сомневался. Предыдущая часть серии, Forza Horizon 5, оказалась очень популярной на PlayStation 5 после того, как Microsoft выпустила её на консоли Sony в прошлом году. При этом представители студии не говорят о причинах переноса релиза — вероятно, всё дело в сжатых сроках портирования.