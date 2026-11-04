В Steam слишком высокий наплыв новых игр — их не успевают проверять

Теперь разработчики должны запускать свои проекты непосредственно через Steam и проверять их работу в течение как минимум 5 минут. В Valve объяснили, что иногда на проверку поступают сборки, которые разработчики ни разу не запускали через платформу. При этом игра может исправно работать при запуске исполняемого файла напрямую, но иметь проблемы с установкой или запуском через Steam. Также разработчикам необходимо заранее подготовить систему достижений и убедиться, что все необходимые общие распространяемые компоненты, включая DirectX и Visual C++, корректно устанавливаются через Steam. В Valve добавили, что уже работают над дальнейшим совершенствованием процесса проверки игровых сборок, но, очевидно, количество игр, созданных при помощи ИИ, сильно бьёт по нагрузке на платформу.