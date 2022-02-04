AGON AOC продолжит сотрудничество с G2 Esports

Игровое подразделение AGON компании AOC — объявляет о продлении своего партнерства с G2 Esports, одной из самых успешных и известных киберспортивных организаций в мире. Это партнерство, впервые подписанное в январе 2018 года и продолжающееся по сей день, позволяет командам организации G2 Esports тренироваться и соревноваться с игровыми дисплеями из линейки AGON PRO. Мониторы AGON PRO разрабатываются с учетом отзывов и идей команд и талантов G2 Esports. Команды G2 Esports уже завоевали лидерство и успех практически во всех крупных киберспортивных турнирах, включая League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant и Rainbow Six Siege.

Карлос Родригес, генеральный директор G2 Esports, отмечает: «Мы уже пятый год сотрудничаем с AGON AOC. Это невероятно, учитывая, как быстро все движется в киберспорте. Качество мониторов AOC не имеет себе равных, и для нас крайне важно убедиться, что в распоряжении наших игроков лучшее оборудование для игр. 20G2 — это наш год, и мы гордимся тем, что AGON AOC разделяет с нами их путь».