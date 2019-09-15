AMD рассмотрит возможность включения Radeon Image Sharpening для видеокарт Vega

AMD добавила новую функцию для новых видеокарт RX 5700 (XT) с архитектурой Navi, которая называется Radeon Image Sharpening. Эта техника повышения резкости для игр и с этой недели также доступна для графических карт с архитектурой Polaris. PCGamesN задал AMD ряд вопросов о технологии на Vega. AMD ответила, что будет оценивать спрос на Radeon Image Sharpening, и на основании этого решат, будем ли использовать эту технологию на других картах Radeon RX в будущем.

Это означает, что если люди будут достаточно использовать видеокарты RIS, RX Vega 56, RX Vega 64 и Radeon VII также будут поддерживать эту технологию. Теперь эта опция доступна для всех карт Navi и Radeon RX 590, RX 580, RX 570, RX 480 и для настольных карт Radeon RX 470. RX 460 и RX 560, не получают поддержки.