Activision Blizzard и Epic приостановили продажи игр в России

Activision Blizzard и Epic Games присоединились к растущему списку издателей, приостановивших продажу своих игр в России из-за продолжающегося конфликта. В пятницу президент и главный операционный директор Activision Даниэль Алегре заявил, что компания приостановит продажу своих игр российским потребителям. Он также временно прекратит предлагать внутриигровые микротранзакции.

Через день после объявления Activision, Epic Games заявила , что тоже приостанавливает транзакции внутри страны. заявили в компании. Неясно, включает ли решение Epic как собственные игры, так и какие-либо внутриигровые микротранзакции, которые она предлагает в Fortnite. Более того, ни Activision, ни Epic не упомянули Беларусь в своих объявлениях. Прекращая продажи в Россию, Activision и Epic присоединяются к таким компаниям, как Microsoft, Electronic Arts и CD Projekt Red. Россия не маленький рынок, по оценке 2021 г., страна с отраслевым доходом примерно в 2,7 миллиарда долларов в том году была восьмым по величине рынком видеоигр.