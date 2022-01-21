Activision Blizzard не покинет PlayStation

После новостей о том, что Microsoft заключила соглашение о покупке Activision Blizzard, у многих из нас, несомненно, возникли вопросы о том, что это приобретение означает для игроков на других платформах. В частности, мы предполагаем, что игроки PlayStation задаются вопросом, что это означает не только для будущего игр Activision Blizzard на выбранной ими платформе, но и о том, что произойдет с существующими играми. Хотя мы почти уверены, что уже знаем ответ на первый вопрос, теперь у нас есть конкретный ответ и на второй. В ходе сессии вопросов и ответов сотрудников, которая была отправлена ​​в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Activision Blizzard объясняет, что она «выполнит все существующие обязательства» перед партнерами после завершения приобретения Microsoft. Так, например, если у Activision Blizzard есть эксклюзивные соглашения с Sony для PlayStation 4/5, эти обязательства все равно будут выполняться после того, как Microsoft возьмет на себя ответственность.

Это неудивительно, потому что Microsoft использовала точно такой же подход, когда купила Bethesda и ее дочерние компании в 2021 году. Хорошим примером этого является Deathloop, созданный Arkane Studios и опубликованный Bethesda как эксклюзив для консоли PlayStation 5. Несмотря на то, что игра была запущена после того, как Microsoft приобрела Bethesda, Microsoft не нарушила контракт, который Bethesda ранее заключила с Sony. Activision Blizzard также заявляет, что ее контент не будет удален ни с каких платформ. «Как и в случае с приобретением Microsoft Minecraft, мы не собираемся удалять какой-либо контент с платформ, на которых он существует сегодня», — отмечается в вопросах и ответах.