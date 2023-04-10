Activision начнёт банить читеров в Call of Duty

Команда по борьбе с читами видеоигры Call of Duty, которая создала систему античита Ricochet, из компании Activision внедрила ряд новых мер, направленных на борьбу с недобросовестными игроками. Например, эта команда создала новейший инструмент для расследования повторов матчей и обнаружение вспомогательных устройств ввода от сторонних производителей. Безусловно, читеров, которые использовали софт или аппаратное обеспечение для нечестной игры, компания навсегда заблокирует, но разработчики также рассказали, что других геймеров ожидают новые и довольно забавные игровые ограничения.

В первую очередь, была разработана система, способная обнаруживать устройства для читинга от сторонних производителей — вроде XIM, Cronus Zen и ReaSnow S1. Эти устройства действуют как прокси-серверы для контроллеров на ПК и консолях. Они могут дать игроку возможность получить несправедливое преимущество в игре, например, уменьшение или полное отсутствие отдачи, что, безусловно, стоит наказывать. Соответственно, сначала Ricochet будет давать игрокам предупреждение о «неподдерживаемом устройстве», но продолжительное использование аппаратного гаджета может привести к мерам вроде полной блокировок на все игры Call of Duty. Также был создан новый инструмент для расследования повторов матчей. Этот инструмент позволит просмотреть игру пользователя и решить, играет ли он с читами или нет. Таким образом разработчики хотят улучшить рейтинговые матчи.
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