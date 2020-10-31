Activision обнародовала системные требования для Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision представила системные требования для Call of Duty: Black Ops Cold War. Список требований включает несколько вариантов, среди которых: минимальные, рекомендуемые, рекомендуемые с трассировкой лучей, конкурентный и Ultra RTX. Игра также содержит дополнительный контент, который увеличивает объем дискового пространства занимаемого игрой до 250 Гб.

Для игры с настройками Ultra RTX пользователю понадобиться мощное железо. Процессор Intel Core i9 9900K, либо AMD Ryzen 7 3700X, 16 ГБ оперативной памяти и как минимум RTX 3080. Остальные требования вы можете видеть на изображении.