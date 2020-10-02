Activision раскрыла перезагрузку режима зомби в Call of Duty: Black Ops Cold War

Представлен многопользовательский режим зомби в Call of Duty: Black Ops Cold War.

Популярный многопользовательский режим серии вернется в этом году с кооперативным режимом для четырех игроков, но с парой ключевых изменений. Самая первая карта зомби, представленная в Call of Duty: World at War, вернется в новой форме. На этот раз игроки отправятся на очень похожую на вид карту под названием Die Maschine, играя за членов поддерживаемой ЦРУ группы под названием Requiem.

Также участвует соперничающая группа под руководством СССР под названием Omega Group, и они сталкиваются с ордами зомби в Die Maschine.

Прогресс будет единым во всех различных многопользовательских режимах игры, что означает, что игроки могут использовать свое улучшенное оружие в режиме зомби. Теперь игроки могут начинать матчи с зомби с экипированным снаряжением - так что больше не нужно начинать с пистолета и покупать новое оружие за деньги позже. Ещё будут доступны полевые обновления, дающие игрокам способности и особые баффы, которые помогут им в бою. Но вот что интересно: теперь у каждого матча с зомби есть немедленный выход. Вы можете покинуть миссию, если когда-нибудь будете подавлены, и сохранить все свои награды, не умирая. Зомби будут иметь кросс-платформенную игру, а это значит, что вы можете играть в игру с друзьями на любой другой платформе, на которой выходит игра. В этой связи Call of Duty: Black Ops Cold War стартует 13 ноября 2020 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК.