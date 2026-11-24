Наблюдатели отмечают, что общая архитектура Xbox и ПК позволяла ожидать относительно быстрой неофициальной адаптации игры. Если процесс продолжится такими темпами, совместимая с ПК неофициальная сборка может появиться на пиратских площадках уже в ближайшие дни. Параллельно проводятся и другие эксперименты с запуском GTA 6. В частности, энтузиасты пытаются использовать оборудование PS5 вместе с внедрёнными технологиями масштабирования изображения вроде DLSS. Это позволяет добиваться более высокой частоты кадров и улучшать качество графики по сравнению со стандартными настройками консоли. Rockstar Games и её материнская компания Take-Two Interactive уже пытаются установить личности причастных к утечкам, так что, вероятно, вскоре будет подан иск против тех, кто слил сборку в интернет.