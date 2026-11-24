GTA 6 уже запустили на ПК

Группа Cyberleek опубликовала исполняемый файл версии GTA 6 для Xbox, дополнив тем самым более крупный набор файлов игры, которые ранее уже распространялись в сети. Поскольку консоли Xbox Series используют ту же архитектуру x86-64, что и компьютеры, утечка ускорила неофициальные попытки запустить игру на платформах, для которых она изначально не предназначалась. Вскоре после публикации появились сообщения об успешном запуске GTA 6 на ПК. Правда, сначала игра практически сразу вылетала, однако последующие обновления свидетельствуют о том, что программное обеспечение уже способно проходить начальный этап настройки и продвигаться дальше.

Наблюдатели отмечают, что общая архитектура Xbox и ПК позволяла ожидать относительно быстрой неофициальной адаптации игры. Если процесс продолжится такими темпами, совместимая с ПК неофициальная сборка может появиться на пиратских площадках уже в ближайшие дни. Параллельно проводятся и другие эксперименты с запуском GTA 6. В частности, энтузиасты пытаются использовать оборудование PS5 вместе с внедрёнными технологиями масштабирования изображения вроде DLSS. Это позволяет добиваться более высокой частоты кадров и улучшать качество графики по сравнению со стандартными настройками консоли. Rockstar Games и её материнская компания Take-Two Interactive уже пытаются установить личности причастных к утечкам, так что, вероятно, вскоре будет подан иск против тех, кто слил сборку в интернет.