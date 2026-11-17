Для Active Matter стало доступно масштабное дополнение «В небеса»

Gaijin Entertainment сообщила о релизе масштабного дополнения «В небеса» к хардкорному сетевому шутеру Active Matter . Поклонников проекта ожидают 2 свежие локации для рейдов, опасные чудовища и боссы, 6 новых моделей стрелкового вооружения. Кроме того, появились дополнительные способы перемещения по территории боев — среди них реактивные ранцы, летающие паратрайки и бронетранспортеры. Помимо этого, у игроков теперь есть возможность отлавливать монстров и натравливать их на соперников. А благодаря новым технологиям трассировки лучей необычная мультивселенная проекта стала еще более эффектной.

Первый новый рейд под названием «Офисы Icarus» перенесет участников в разрушенный небоскреб «Ваниль», который парит над американским Солтривером. Ранее в этом здании размещалась штаб-квартира таинственной корпорации Icarus. Возможно, именно ее эксперименты связаны с причинами катастрофы, расколовшей реальность. Второй рейд, «Электростанция», проходит в африканском регионе Ангука-Анга. Ключевым объектом локации выступает заброшенный промышленный комплекс, который пронзает огромное черное кристаллическое образование. Внутри постройки гравитация меняется непредсказуемо, а подземные туннели изобилуют аномалиями и ценной активной материей. Добыча здесь богатая, однако риск погибнуть крайне высок. Справиться с новыми угрозами позволит расширенный арсенал. В игре появились мощная 12,7-мм снайперская винтовка КСВК, штурмовая винтовка Wolverine с глушителем, пулемет АЕК-999 и дробовик FD-12 в компоновке булл-пап.

Дополнение заметно расширяет возможности передвижения, исследования локаций и ведения боя. Новый реактивный ранец BJ10 позволяет находиться в воздухе до 60 секунд. С его помощью оперативники смогут забираться на прежде недоступные крыши, спасаться от монстров и атаковать вражеские отряды с неожиданных направлений. Еще один способ подняться в небо — летающие паратрайки. А на земле серьезным подспорьем станет бронетранспортер БТР-80А. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой, защищает от огня стрелкового оружия и атак многих монстров. Правда, прежде чем воспользоваться брошенной машиной, игрокам придется найти необходимые запчасти и боеприпасы. Совершенно новые тактические возможности открывает устройство для содержания аномальных существ: с его помощью можно поймать монстра, а затем выпустить его неподалеку от ничего не подозревающих противников.

Обновление «В небеса» также добавляет поддержку трассировки лучей на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5 Pro, а также множество улучшений графики, производительности и игровых механик. В частности, техника получила более продвинутую физику движения и модель повреждений: теперь броня постепенно теряет свои защитные свойства под многократными попаданиями.