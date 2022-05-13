Activision скоро запустит игровые тесты мобильной Battle Royale игры - Project Aurora

Уже давно было известно, что Activision разрабатывает новую игру Call of Duty Battle Royale для мобильных устройств и теперь есть ее название - Project Aurora. Activision официально анонсировала Project Aurora. В настоящее время игра проходит первое закрытое альфа-тестирование геймплея, которое ограничено по размеру и объему, с целью поиска первоначальных ошибок и оптимизации на основе ограниченных отзывов. Все данные и прогресс, сделанные во время этого закрытого альфа-тестирования, будут сброшены и удалены.

Релиз игры может состоятся в конце этого года или в следующем.
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