AetherSX2 - эмулятор PS2 для Android

Поскольку базовый код взят из существующего высокоразвитого эмулятора PS2, альфа-версия AetherSX2 уже выглядит великолепно. Эмулятор работает на процессорах MediaTek, Samsung и Qualcomm. Однако, как и в случае с любым эмулятором, чипы Qualcomm будут работать лучше всего, а чипы более высокого уровня будут давать наилучшие результаты. Тем не менее, это эмулятор, в который смогут играть не только обладатели мощных смартфонов но и пользователи бюджетных версий. Разработчики надеются выпустить открытую бета-версию эмулятора до конца 2021 года.