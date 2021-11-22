AetherSX2 - эмулятор PS2 для Android

AetherSX2 - это новый эмулятор PS2 для Android, который в настоящее время проходит закрытое альфа-тестирование, но основной разработчик открыто говорит о том, чего мы можем ожидать. Известно что AetherSX2 будет бесплатным и с открытым исходным кодом.

Поскольку базовый код взят из существующего высокоразвитого эмулятора PS2, альфа-версия AetherSX2 уже выглядит великолепно. Эмулятор работает на процессорах MediaTek, Samsung и Qualcomm. Однако, как и в случае с любым эмулятором, чипы Qualcomm будут работать лучше всего, а чипы более высокого уровня будут давать наилучшие результаты. Тем не менее, это эмулятор, в который смогут играть не только обладатели мощных смартфонов но и пользователи бюджетных версий. Разработчики надеются выпустить открытую бета-версию эмулятора до конца 2021 года.
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