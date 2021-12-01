Aliens Fireteam Elite выходит на Xbox Game Pass 14 декабря

Геймерам Xbox, которые являются поклонниками франшизы и вселенной Alien, может быть интересно узнать, что новая игра Aliens Fireteam Elite появится на Xbox Game Pass и будет доступна для игры 14 декабря вместе с новым сезоном Point. Aliens: Fireteam Elite будет доступна для Xbox Game Pass на системах Xbox и Windows 10, поддерживающих перекрестную игру для всех игроков Xbox и ПК, которые устанавливают игру через версию игры для Microsoft Store. Действие игры разворачивается через 23 года после оригинальной трилогии и позволяет вам выбирать один из 5 уникальных классов в зависимости от вашего стиля игры: стрелок, разрушитель, техник, док и разведчик.

Aliens: Fireteam Elite, действие которого происходит в культовой вселенной Чужих - это совместный шутер на выживание от третьего лица, который бросает вашу боевую группу закаленных морских пехотинцев в отчаянную битву, чтобы сдержать развивающуюся угрозу. Сразитесь с волнами ужасающих ксеноморфов и синтетических врагов Вейланда-Ютани вместе с другими игроками или с командой ИИ. Создайте и настройте своего собственного колониального десантника, выбирая из множества классов, оружия, снаряжения и перков, сражаясь с непреодолимыми препятствиями в этом душераздирающем шутере на выживание.
Комментарии и отзывы Aliens Fireteam Elite
Новая игра Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands…
Новая игра Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A WonderlandsИздатель 2K Games и разработчик Gearbox Software выпустили новую игру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep:…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 года…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 годаГоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turism…
Prime Gaming раздает игры EA…
Prime Gaming раздает игры EAВ этом месяце подписчики Prime Gaming смогут получить бесплатный цифровой ключ Origin для ремастера Need …
Football Manager 2022 теперь доступен на Xbox Game Pass…
Football Manager 2022 теперь доступен на Xbox Game PassИгрокам Xbox, будет приятно узнать, что спортивный симулятор SEGA Football Manager 2022 теперь доступен д…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПК…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПКОсенняя распродажа Steam, позволяет геймерам воспользоваться большими скидками на популярные игры, такие …
CD Projekt Red откладывает запуск Cyberpunk 2077 и Witcher 3…
CD Projekt Red откладывает запуск Cyberpunk 2077 и Witcher 3В сентябре, CD Projekt Red рассказала, планирует выпустить Cyberpunk 2077 и Witcher 3 для консолей следую…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube P…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube PPUBG Mobile объявила, что объединилась с Google и предлагает своим игрокам бесплатную трехмесячную пробну…
Экшен-ролевая игра Resist VR выйдет 11 ноября…
Экшен-ролевая игра Resist VR выйдет 11 ноябряVR-геймеры, ищущие новую ролевую игру, могут быть заинтересованы в новой игре Resist VR, которая будет за…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor