Aliens Fireteam Elite выходит на Xbox Game Pass 14 декабря

Геймерам Xbox, которые являются поклонниками франшизы и вселенной Alien, может быть интересно узнать, что новая игра Aliens Fireteam Elite появится на Xbox Game Pass и будет доступна для игры 14 декабря вместе с новым сезоном Point. Aliens: Fireteam Elite будет доступна для Xbox Game Pass на системах Xbox и Windows 10, поддерживающих перекрестную игру для всех игроков Xbox и ПК, которые устанавливают игру через версию игры для Microsoft Store. Действие игры разворачивается через 23 года после оригинальной трилогии и позволяет вам выбирать один из 5 уникальных классов в зависимости от вашего стиля игры: стрелок, разрушитель, техник, док и разведчик.

Aliens: Fireteam Elite, действие которого происходит в культовой вселенной Чужих - это совместный шутер на выживание от третьего лица, который бросает вашу боевую группу закаленных морских пехотинцев в отчаянную битву, чтобы сдержать развивающуюся угрозу. Сразитесь с волнами ужасающих ксеноморфов и синтетических врагов Вейланда-Ютани вместе с другими игроками или с командой ИИ. Создайте и настройте своего собственного колониального десантника, выбирая из множества классов, оружия, снаряжения и перков, сражаясь с непреодолимыми препятствиями в этом душераздирающем шутере на выживание.