Amazon хочет купить Electronic Arts

В новом отчете, опубликованном USA Today, говорится, что Amazon вскоре объявит о своем предложении купить издателя видеоигр Electronic Arts. Всего несколько месяцев назад мы узнали, что EA практически объединилась с подразделением Comcast NBCUniversal. В этом отчете также упоминаются текущие переговоры с такими крупными компаниями, как Disney, Apple и Amazon. Текущая рыночная капитализация EA составляет 35,48 миллиарда долларов, но мы ожидаем, что Amazon, скорее всего, заплатит большую цену. Приобретение имеет двойной смысл для Amazon, поскольку она может более легко использовать множество IP-адресов EA для трансмедийных возможностей, таких как адаптации видеоигр в сериалы для Prime Video. В ноябре прошлого года в отчете Deadline говорилось, что Amazon близится к сделке по производству телесериала Mass Effect. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон недавно обсуждал потенциальные возможности продажи, намекнув, что это может произойти.

«Я думаю, что мы в невероятном положении. Вскоре мы станем крупнейшим автономным независимым разработчиком и издателем интерактивных медиа в мире. Я думаю, что у нас самые невероятные команды в нашей отрасли, и мы привлекаем все больше и больше невероятных талантов. У нас есть сообщество, насчитывающее 600 миллионов человек, и мы, безусловно, на пути к достижению нашей цели — вовлечь в игру миллиард человек по всей планете. Я не думаю, что мы могли бы быть в более сильном положении как отдельная компания. Наша цель всегда состоит в том, чтобы заботиться о наших людях, наших игроках и наших акционерах, и если у нас когда-нибудь появится способ сделать это не так, как мы делаем это сегодня, я, конечно, должен быть открыт для продажи активов. Но я скажу вам сегодня, что мы чувствуем себя очень, очень уверенно и взволнованы нашим будущим».