Amazon планирует создать собственный облачный игровой сервис Project Tempo

2020-04-06, Автор - Ramil; Продукт - Amazon Project Tempo; [122]
Компания Amazon уже давно работает на видеоиграми. В будущем, компания составить конкуренцию другим гигантам в области потоковой передачи облачных игр. У компании есть хорошие кандидаты для сервиса: MMO-проекты "New World" и "Crucible", а также "The Grand Tour Game".

Amazon назвала свою платформу облачных игр Project Tempo и планировала представить ее в этом году. Однако из-за вспышки COVID-19 эти планы запуска могут быть отложены до 2021 года. Так как Amazon владеет платформой для трансляции Twitch, это может сыграть положительную роль в продвижении сервиса Project Tempo.

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