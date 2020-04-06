Amazon планирует создать собственный облачный игровой сервис Project Tempo

Компания Amazon уже давно работает на видеоиграми. В будущем, компания составить конкуренцию другим гигантам в области потоковой передачи облачных игр. У компании есть хорошие кандидаты для сервиса: MMO-проекты "New World" и "Crucible", а также "The Grand Tour Game".

Amazon назвала свою платформу облачных игр Project Tempo и планировала представить ее в этом году. Однако из-за вспышки COVID-19 эти планы запуска могут быть отложены до 2021 года. Так как Amazon владеет платформой для трансляции Twitch, это может сыграть положительную роль в продвижении сервиса Project Tempo.