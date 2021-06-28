Angry Birds 2 выпустили в магазине Huawei

Между тем, покупатели умных часов и браслетов бренда также смогут загрузить циферблаты для Angry Birds 2. Впрочем, это достаточно странное предложение и назвать коллаборацию успешной довольно трудно — франшиза «Злых птиц» довольно длительное время пользовалась спросом, но это было очень давно, в те времена ещё iPad только поступил в продажу, то есть примерно в 2012 году. С тех пор, естественно, индустрия сильно изменилась, так что ожидать повальной популярности на новую игру было бы как минимум странно, особенно если вы любите играть в качественные игры, чем Angry Birds 2 является с большой натяжкой. Так что компания Huawei, конечно, предпринимает попытки выйти в топ по продажам, но это — очень странное решение по привлечению аудитории покупателей.