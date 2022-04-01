Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play с новым движком

Rovio выпустила ремейк классической версии игры Angry Birds 2012 года. Angry Birds теперь доступна в App Store и Google Play. Примечательно, что Rovio решила не использовать модель freemium и выпустила игру без внутриигровых покупок всего за 1 доллар. Разработчики также решили полностью воссоздать игру на новом движке, чтобы обеспечить плавную работу на новых устройствах.

Это полный ремейк игры, созданный с нуля на движке Unity. Разработчики стремились сохранить классический опыт 2012 года, предлагая все восемь оригинальных глав игры с более чем 390 уровнями. В его список входят все классические персонажи 2012 года, а также пасхалки и дополнения. Могучий орел также был добавлен в список бесплатно, который изначально предлагался как покупка в приложении в классической игре. Rovio удалила оригинальную Angry Birds из магазинов приложений в 2019 году. После этого фанаты организовали петицию #BringBack2012 в нескольких социальных сетях.
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