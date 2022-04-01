Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play с новым движком

Это полный ремейк игры, созданный с нуля на движке Unity. Разработчики стремились сохранить классический опыт 2012 года, предлагая все восемь оригинальных глав игры с более чем 390 уровнями. В его список входят все классические персонажи 2012 года, а также пасхалки и дополнения. Могучий орел также был добавлен в список бесплатно, который изначально предлагался как покупка в приложении в классической игре. Rovio удалила оригинальную Angry Birds из магазинов приложений в 2019 году. После этого фанаты организовали петицию #BringBack2012 в нескольких социальных сетях.