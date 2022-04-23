Анонсирован гоночный симулятор F1 22

F1 22 — гоночная видеоигра, разработанная Codemasters и изданная EA Sports. Это пятнадцатая игра в серии F1 от Codemasters. Вступайте в новую эру Formula 1 с EA SPORTS F1 22, официальной видеоигрой чемпионата FIA Formula One World Championship 2022.

Займите место пилота нового сезона и участвуйте в гонках за рулём разных автомобилей на легендарных трассах, включая новый автодром Майами. Отправляйтесь в захватывающее виртуальное приключение по миру автогонок: проходите прогревочные круги, следуйте за пейс-каром, побывайте на интерактивном пит-стопе, примите участие в новых гонках формата «Спринт». Новая система ИИ для менее опытных игроков позволяет вам комфортно чувствовать себя в каждой гонке. Создавая свою команду F1 с нуля, определите стартовый бюджет, решите, какие отделы будут необходимы вам для развития, создайте персонализированную ливрею для своего автомобиля. Подвергните испытанию свои навыки пилотирования в мире F1 и пробейтесь на первый ряд стартовой решётки в знаменитом режиме карьеры.

Выход игры для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S запланирован на 1 июля 2022 года.

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