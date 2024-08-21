Анонсирован строительный симулятор RoadCraft

Вчера, 20 августа, Focus Entertainment совместно с Saber Interactive официально представила совершенно новый строительный симулятор под названием RoadCraft, который показали аудитории в рамках открытия игровой выставки Gamescom 2024. В данной игре, по словам разработчиков, нужно будет управлять компанией, которая специализируется на восстановлении промышленных объектов по всему миру. Обычно такого рода объекты страдают от стихийных бедствий — бурь, наводнений и многого другого. Соответственно, задача игрока заключается в том, чтобы использовать огромный автопарк строительной техники для расчистки завалов и восстановления важнейших объектов инфраструктуры. Например, нужно будет восстановить дороги и мосты, построить здания и заниматься другими интересными задачами.

Огромным преимуществом игры RoadCraft является довольно высокая степень реализма — игра выглядит очень привлекательно, плюс процессы, которыми будет заниматься игрок, явно взяты из реального мира с высокой степенью аутентичности. Для ярых поклонников симуляторов, которые обожают реализм и глубокое понимание всех процессов, это отличная новость, потому что игра выглядит очень интересной, она очень разнообразная в плане игровых процессов и при этом даёт поуправлять различной строительной техникой, к которой в реальном мире допускают только специалистов с огромным опытом в работе. Будем ждать релиз с огромным нетерпением, так как ничего подобного на рынке просто нет.