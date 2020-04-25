Анонсирован трейлер мультяшной игры Minimal Affect

Minimal Affect разработана студией Toadman Studios. Целью команды разработчиков было создание уникального и оригинального проекта с набором персонажей. Игра появится в 2021 году и будет совместима с ПК, PS4 и Xbox One.

Главным героем является Commander Creed. Гго помощниками выступают женщина древней расы K'lara, а также Redshirt и инженер команды Ларри. Все они по своему интересные и забавные, со своими тараканами.

Minimal Affect очень похожа на оригинальную трилогию Mass Effect. С видом от третьего лица, игра сочетает в себе юмор и увлекательный игровой процесс.

Комментарии и отзывы Minimal Affect
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Лучший игровой монитор. ASUS VG258QR 24.5Лучший игровой монитор. ASUS VG258QR 24.5
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлениемОбзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлением
Xbox Series X и PS5 могут быть отложены ...
Xbox Series X и PS5 могут быть отложены Xbox Series X и PlayStation 5 должны прибыть в этот праздничный сезон, но сбой, вызванный коронавирусом, ...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит процессо...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит процессоВ сети появилась некоторые информации о смартфоне OnePlus 8 Lite. ...
Philips представила эко-монитор ...
Philips представила эко-монитор Philips разработала этот монитор для оптимального комфорта и эргономики. Монитор поддерживает технологию ...
Объектив TTArtisan 11mm f/2.8 вышел для ...
Объектив TTArtisan 11mm f/2.8 вышел для Сетевые источники сообщают о том, что полнокадровый объектив TTArtisan 11mm f/2.8 теперь доступен для кам...
Качественно отопительное оборудование по...
Качественно отопительное оборудование поВ любом городе, чуть ли не на каждом шагу есть строительные магазине. Если вы затеяли ремонт, естественно...
Первый омниканальный ретейлер бытовой те...
Первый омниканальный ретейлер бытовой теСовершать покупки через интернет-магазин не составляет большого труда. Компании предлагают широкий ассорт...
Начался старт продаж доступного смартфон...
Начался старт продаж доступного смартфонСегодня стартовали продажи смартфона Realme 6, который стал самой доступной моделью на рынке с 90-герцевы...
Google навсегда отключит классический ди...
Google навсегда отключит классический диВ 2017 году Google представила новый облик YouTube для настольных браузеров. Компания продолжала вносить ...
Square Enix приостанавливает разработку ...
Square Enix приостанавливает разработку Square Enix японский разработчик компьютерных игр. Наиболее популярные игры студии: Final Fantasy, Dragon...
Выбираем пылесос компании Xiaomi...
Выбираем пылесос компании XiaomiНа сегодняшний день, пылесос является главным помощником в уборке вашего дома. Уборки пыли и других загря...
Уникальный ресурс с бесплатными играми...
Уникальный ресурс с бесплатными играмиКоличество видеоигр с каждым годом неумолимо растет. Игроки не успевают за новинками. Игровые проекты при...
Seagate представила SSD накопитель FireC...
Seagate представила SSD накопитель FireCСерия SSD накопителей Seagate FireCuda 520 представлена тремя моделями форм-фактора M.2 2280 и объемом 50...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткойОбзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Обзор TP-LINK Tapo C200. Умная камера наблюдения для дома Обзор TP-LINK Tapo C200. Умная камера наблюдения для дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor