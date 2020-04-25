Анонсирован трейлер мультяшной игры Minimal Affect

Minimal Affect разработана студией Toadman Studios. Целью команды разработчиков было создание уникального и оригинального проекта с набором персонажей. Игра появится в 2021 году и будет совместима с ПК, PS4 и Xbox One.

Главным героем является Commander Creed. Гго помощниками выступают женщина древней расы K'lara, а также Redshirt и инженер команды Ларри. Все они по своему интересные и забавные, со своими тараканами.

Minimal Affect очень похожа на оригинальную трилогию Mass Effect. С видом от третьего лица, игра сочетает в себе юмор и увлекательный игровой процесс.