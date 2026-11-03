Для Roadcraft стало доступно новое DLC Foundations Expansion с новыми машинами и картами

Компании Focus Entertainment и Saber Interactive объявляют о релизе Foundations Expansion — третьего по счёту масштабного дополнения к RoadCraft. Этот аддон поднимает симулятор тяжёлой спецтехники и строительные механики на принципиально иную ступень: игрокам предложат 2 новых карты, 7 машин, а также свежие геймплейные системы, дающие возможность создавать объекты буквально с чистого листа.

Одно дело — приводить в порядок уже имеющуюся инфраструктуру, и совсем другое — наделять её новым обликом, закладывая надёжную основу. Благодаря Foundations Expansion строительная составляющая RoadCraft не стоит на месте: игроки получают более амбициозные задачи и дополнительные этапы возведения конструкций. Системы забивки свай и заливки бетонных оснований позволят подготовить базу под будущие постройки: бетонные сваи погружаются в грунт, после чего фундаменты заливаются с применением бетоносмесителя и бетононасоса.

Чтобы опробовать расширенные строительные возможности, нужны новые регионы и подходящая техника. Два новых поля площадью 4 км² каждое подарят игрокам самобытные пейзажи и испытания: Spring Renewal отправит вас в типичные нидерландские края, а Oasis Delta — в Северную Африку.

Возможности логистических операций пополнит семёрка новых машин:
  • ALCES PL30C Pile Driver — гусеничная спецмашина, созданная для погружения бетонных свай и подготовки фундаментов.
  • Voltrack Mk11 Concrete Pumper — техника для подачи бетона в заранее подготовленные основания.
  • Voltrack MX — автобетоносмеситель, служащий для перевозки, хранения и доставки бетона на площадки.
  • EPEC MAG240 — грузоподъёмный магнитный кран, с помощью которого поднимают и перемещают металлолом и вторсырьё.
  • Derry Longhorn 4520 HH — тяжёлый тягач с увеличенным прицепом, оптимальный вариант для транспортировки крупногабаритных машин и строительного снаряжения.
  • Isonzo M1 Service Vehicle — небольшой мобильный вспомогательный транспорт: он открывает доступ к ресурсам, помогает управляться с грузами и эвакуирует технику непосредственно на объекте.
  • Aramatsu R1 Asphalt Roller — дорожный каток, применяемый для подготовки поверхности, уплотнения грунта и финишной обработки при возведении инфраструктурных объектов.
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