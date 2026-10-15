Epic Games выпустила новый лаунчер для ПК

Компания Epic Games представила предварительную версию своего нового лаунчера для ПК — по словам компании, новая версия работает значительно быстрее и теперь поддерживает Linux. При этом разработчики признались, что использовали для создания обновлённого приложения вайб-кодинг — подход к программированию с помощью искусственного интеллекта. «Программировать сложно. Поэтому вместо этого мы использовали вайб-кодинг, чтобы создать новый Epic Games Launcher. Он работает намного быстрее и отзывчивее нынешней версии, а также получил новый дизайн», — говорится в публикации компании в блоге.

В понедельник генеральный директор Epic Games Тим Суини объявил о масштабных изменениях внутри компании. По его словам, сейчас идёт перераспределение разработчиков между командами, чтобы максимально ускорить внедрение ИИ в рабочие процессы. При этом цель заключается не в том, чтобы выполнять прежний объём работы меньшим количеством сотрудников, а в том, чтобы дать всем возможность создавать больше и качественнее, а также распространить преимущества искусственного интеллекта на все команды, работающие с Unreal Engine. Но есть у этого перехода и обратная сторона — пользователи, которые получили доступ к новому лаунчеру, жалуются на то, что у них он постоянно вылетает, багается интерфейс, не работают кнопки или меню, и пользоваться таким лаунчером просто невозможно. Конечно, ситуацию поправят в будущем, но ведь и в играх ситуация будет похожей.