Для Grand Theft Auto VI нужно 212 ГБ памяти

Новые данные подтверждают появившиеся ранее слухи о том, что GTA VI потребует значительного объёма памяти — ранее было всего несколько игр, которые требовали столько же пространства на накопителе. Например, геймеры, которые предпочитали Warzone, были вынуждены освобождать примерно столько же пространства. При этом релиз игры состоится 19 ноября, так что у геймеров будет достаточно времени на то, чтобы освободить место, плюс стоит напомнить, что проект будет доступен только в цифровом формате. В физических коробочных изданиях покупатели найдут лишь код для загрузки игры, то есть купить диск и тем самым перешагнуть необходимость качать клиент на консоль не выйдет. И это проблема, так как в день релиза все поставят качать игру на 200 ГБ и серверная инфраструктура может банально не выдержать нагрузки игроков.