Анонсирована MMORPG-игра Fractured Online

Gamigo и Dynamight Studios анонсировали MMORPG-игру под названием Fractured Online.

Fractured Online — первая MMORPG-песочница с открытым миром, сочетающая боевые действия с полностью динамичной средой, которая в равной степени понравится любителям соревновательного и кооперативного игрового процесса. Врывайтесь в бой с первого дня. Изучайте и запоминайте лучшие навыки, чтобы побеждать врагов с помощью планирования и смекалки, а не снаряжения или уровня. Собирайте ресурсы, создавайте, торгуйте, исследуйте и сражайтесь в легендарном приключении в качестве одиночного героя или создайте поселение со своей гильдией и превратите его в новую империю.

Fractured Online выйдет в раннем доступе 15 сентября в Steam.