Анонсирована фантастическая приключенческая игра Forspoken

Студия Luminous Productions анонсировала фантастическую приключенческую игру Forspoken. Это первая игра разработчиков Luminous Productions, к тому же она построена на новом игровом движке Luminous Engine. Игра предлагает большой окружающим мир с яркими боями.

Фрей Холланд – обычная жительница Нью-Йорка, которая таинственным образом оказалась в прекрасном, но жестоком мире Эфии с волшебным говорящим браслетом на руке. Ее новый попутчик, который зовет себя Каффом, не только помогает Фрей не потеряться на бескрайних просторах Эфии, но и регулярно отпускает циничные шуточки. В поисках пути домой Фрей предстоит сразиться с жуткими чудовищами, перейти дорогу могущественным Тантам и раскрыть тайны, за которыми скрывается нечто гораздо большее.

Запуск Forspoken запланирован на весну 2022 года.