Анонсирована фантастическая приключенческая игра Forspoken

Фрей Холланд – обычная жительница Нью-Йорка, которая таинственным образом оказалась в прекрасном, но жестоком мире Эфии с волшебным говорящим браслетом на руке. Ее новый попутчик, который зовет себя Каффом, не только помогает Фрей не потеряться на бескрайних просторах Эфии, но и регулярно отпускает циничные шуточки. В поисках пути домой Фрей предстоит сразиться с жуткими чудовищами, перейти дорогу могущественным Тантам и раскрыть тайны, за которыми скрывается нечто гораздо большее.
Запуск Forspoken запланирован на весну 2022 года.