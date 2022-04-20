Анонсирована игра Ghostbusters VR

Во время сегодняшней презентации Meta Quest Showcase была анонсирована новая игра Ghostbusters. Эта игра перенесет Ghostbusters в мир виртуальной реальности. Игра разработана Sony Pictures Virtual Reality и Ghost Corps, создателями франшизы Ghostbusters. В настоящее время игру планируется выпустить на Oculus Quest 2.

В Ghostbusters VR игрок вместе с тремя другими друзьями должен отправиться в приключенческий боевик. Игроки смогут получить протоновые рюкзаки и запустить свою собственную версию штаб-квартиры охотников за привидениями в Сан-Франциско. Эта новая глава во вселенной охотников за привидениями также несет с собой новую тайну. Игроки смогут работать с культовыми инструментами и оружием, преследуя, взрывая и ловя призраков по всему городу в одиночку или с друзьями в совместной игре. Игра собирается принести наследие Охотников за привидениями, поскольку игроки сталкиваются с ужасной угрозой, испытывая при этом юмор, которым широко известен сериал. Конечно, это также означает, что в игре появятся и культовые бои. Игра разработана nDreams с помощью Sony Pictures Virtual Reality. nDreams — игровая студия, ответственная за такие игры, как VR-версия Far Cry, Phantom: Covert Ops и The Assembly.