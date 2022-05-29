Анонсирована игра Star Wars Jedi: Survivor

Во время празднования Star Wars Celebration подтвердилась информация, что Star Wars Jedi: Survivor выходит в 2023 году. Игра снова будет разработана студией Respawn Entertainment и будет эксклюзивной для консолей следующего/текущего поколения.

События Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Jedi: Fallen Order. Кэл должен быть на шаг впереди постоянного преследования Империи, поскольку он начинает чувствовать тяжесть того, что он один из последних оставшихся джедаев в галактике. В сопровождении своего верного компаньона BD-1 Кэл встретится и объединится со множеством уникальных и интересных персонажей в своем путешествии. Jedi: Survivor расширит динамичный бой серии новыми и инновационными способами. Чтобы выжить, Кэл должен освоить новые навыки и укрепить свою связь с Силой.

Игрой Star Wars Jedi: Survivor снова будет руководить Стиг Асмуссен из Respawn.

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