Анонсирована игра Wo Long: Fallen Dynasty

Разработчики Team Ninja и Tecmo Koei анонсировали ролевую видеоигру под названием Wo Long: Fallen Dynasty. Проект возглавил Фумихико Ясуда известный по работе над серией Nioh.

Wo Long: Fallen Dynasty — это драматическая, насыщенная событиями история о безымянном солдате ополчения, борющемся за выживание в мрачной фэнтезийной версии династии Поздняя Хань, где демоны преследуют Троецарствие. Игроки сражаются со смертоносными существами и вражескими солдатами, используя фехтование на основе китайских боевых искусств, пытаясь преодолеть трудности, пробуждая истинную силу изнутри.

В настоящее время игра разрабатывается для консолей Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, а также для ПК. Выход игры запланирован на начало 2023 года.

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