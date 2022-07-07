Анонсирована мобильная игра The Division Resurgence

Битва за Нью-Йорк еще не окончена. Откройте для себя всемирно известную франшизу теперь и на мобильных устройствах с The Division Resurgence. Наслаждайтесь игрой класса ААА с новой сюжетной линией в огромном городском открытом мире. The Division Resurgence переносит знаменитый геймплей франшизы на мобильные устройства.

The Division Resurgence — это ролевой шутер от третьего лица, действие которого происходит в огромном городском открытом мире. Он предлагает тот же признанный опыт HD, адаптированный для мобильных устройств.

The Division Resurgence выйдет на устройствах iOS и Android.

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Анонсирована мобильная игра The Division Resurgence…
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