Анонсирована ролевая игра с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon

Awaken Realms Digital анонсировала ролевую игру с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Tainted Grail: The Fall of Avalon - это ролевая игра с открытым миром, наполненная сложными квестами, в которых ваши решения имеют значение, а ваш выбор уважается. Огромный мир, полный монстров, павших героев и интересных мест. Он предложит мрачный сюжет, который потребует от игроков баланса оттенков серого и никаких хороших ответов - в сочетании с большой свободой, предоставленной игроку и множеством возможных вариантов.

Игра Tainted Grail: The Fall of Avalon выйдет в ранний доступ в Steam в 4 квартале 2022 года.

Комментарии и отзывы Tainted Grail: The Fall of Avalon
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