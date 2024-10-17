Анонсировано обновление Ударная волна для Armored Warfare

Анонсировано крупнейшее обновление «Ударная волна» для игры Armored Warfare (ПК) за последние три года. Опробовать его возможности можно будет с 29 октября. Игроков ждет множество новых функций и улучшений игрового процесса. «Ударная волна» задаст новый стандарт тактических танковых боев, который приятно удивит поклонников.

Ключевые особенности обновления «Ударная волна»
  • Грандиозное танковое противостояние длиной в месяц. Игроку предстоит объединить усилия с 4 союзниками, чтобы защитить жизненно важный завод от нападения врагов. Никаких возрождений. Никаких отступлений. Ни шагу назад. Только игрок, команда и постоянно нарастающая угроза со стороны противника.
  • Разрешены только танки 10-го уровня — максимальная огневая мощь без компромиссов.
  • Новички смогут воспользоваться бесплатным танком 10-го уровня в течение двух дней — чтобы ворваться в эпицентр событий.
  • Отсидеться в сторонке не получится — игрокам придется активно защищать позиции или наблюдать, как враг обретет контроль над заводом.
  • Благодаря дронам сражение выходит на новый уровень. Использовать их можно будет как для разведки, так и для атаки.
  • Разведывательные дроны исследуют позиции врага в определенной зоне, обеспечивая команде тактическое преимущество.
  • Атакующие дроны нацеливаются на слабые места врага и наносят сокрушительные удары.
  • Главное — не расслабляться! Противники не будут сидеть без дела. Придется использовать пулеметы, автоматические пушки, воздушные снаряды или способность глушить дроны, чтобы уничтожить воздушную угрозу.
  • Исправлены действия PELE-снарядов и улучшены механики боя.
  • Устранены ошибки для более стабильной производительности и плавного игрового процесса.
  • Добавлен новый 3-й слот для навыков экипажа на 6-м уровне — плюс в тактике.
  • Переработано визуальное отображение карты «Эль-Ариш» для PvP- и PvE-режимов.
  • Доступны динамические декали для кастомных дизайнов танков.
  • Добавлены новые звуки двигателей для танков серии Т-72 и их китайских аналогов, а также 125-мм орудий.
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