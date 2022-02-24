Apex Legends Mobile будет доступен в 10 странах

Игра будет доступна на Android и iOS. На Android вам потребуется как минимум версия Android 8.1 и как минимум 3 ГБ ОЗУ. На iOS вам потребуется устройство с iOS 10, Apple A9 и не менее 2 ГБ оперативной памяти. Во время ограниченного запуска игроки смогут получить доступ к ограниченному списку легенд, включая Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder и Caustic. Разработчики будут расширять поддержку большего количества устройств и добавлять больше контента в финальную глобальную версию. В настоящее время нет информации о его наличии.