Apex Legends Mobile вышла в релиз

После долгого ожидания и ряда предварительных бета-версий с ограниченной региональной блокировкой Apex Legends Mobile теперь доступна для всех пользователей Android в магазине Google Play. Первоначально Apex Legends Mobile была запущена в виде ограниченных бета-версий на Филиппинах и в Индии, но EA и Respawn подтвердили, что со временем доступ получат и другие регионы. И если вы уже оформили предварительную регистрацию, Apex Legends Mobile могла быть автоматически загружена из Play Store на ваше устройство. После установки вам нужно будет пройти довольно длинное обучение, прежде чем вы сможете попасть на одноименную карту первого сезона «Конец света». Есть даже эксклюзивная для мобильных устройств легенда Fade, которую нужно разблокировать.

Игра была настроена так, чтобы лучше подходить для мобильного геймплея с элементами управления на экране, которые очень напоминают чрезвычайно популярную франшизу Call of Duty: Mobile. Схема управления может быть изменена в соответствии с вашим стилем игры с автоматическим получением добычи, что помогает ускорить этот иногда привередливый процесс на ПК и консолях. При этом существует ряд минимальных требований к характеристикам устройства для игры в Apex Legends Mobile с оптимальными настройками. Вам понадобится как минимум процессор Snapdragon 435, Kirin 650, Helio P20 или Exynos 7420, 2 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти, а также работающая под управлением Android 6.0 или выше.